Após a vitória incontestável sobre o 28º do mundo, o polonês Hubert Hurkacz, na estreia, terça, João Fonseca volta nesta quinta à quadra. Pelo que mostrou na rodada inicial, a tendência é a de que o brasileiro avance novamente sem sustos em Roland Garros, dessa vez contra o convidado francês Pierre-Hugues Herbert, de 34 anos e apenas o 147º do mundo nas simples. A partida deve começar em torno das 11h (de Brasília).



Profissional desde 2010, o anfitrião, nas simples, tem mais derrotas (129) do que vitórias (104) e perdeu as quatro finais que disputou, todas na quadra rápida (a última em Marselha, em 2021). O forte de Herbert sempre foi as duplas, tanto que ele chegou à vice-liderança do ranking em 2016 e conquistou 24 títulos, incluindo dois em Paris: em 2018 e 2021. Como duplista, o francês venceu os outros três Grand Slams: Wimbledon (2016), US Open (2015) e Aberto da Austrália (2019)

Herbert, que começou o ano como o 148º do mundo, chegou a Roland Garros com apenas dois triunfos em quatro jogos de ATP na temporada, excluindo os Challengers, que foram as principais competições que o francês jogou até aqui. Mesmo nos ATP 250, devido ao ranking, Herbert precisou jogar os qualifyings. Foi assim em fevereiro, em Marselha, quando passou pelo classificatório e estreou derrotando o compatriota Harold Mayot (136º), antes de perder na rodada seguinte para o russo Daniil Medvedev (8º).

No início de abril, o rival de João Fonseca conquistou sua segunda (e última) vitória antes de Paris: em três sets contra o argentino Federico Coria (126º), no ATP 250 de Marraquesh, no Marrocos. O italiano Mattia Bellucci (71º) foi o algoz do francês na rodada seguinte.

Rival de João Fonseca perdeu para brasileiro 300º do mundo

Há duas semanas, Herbert parou na estreia do qualifying do ATP 250 de Genebra, também, no saibro, derrotado por um brasileiro: o catarinense, de Jaraguá do Sul, Karue Sell, de 31 anos e 300º.

Jogar em casa poderia ser uma das vantagens para o francês. Mas o brasileiro tem arrastado uma multidão de torcedores para os torcedores ao redor do mundo. Mesmo quando joga contra os donos da casa. Foi assim na estreia do Masters 1000 de Miami, em março, quando João Fonseca contou com o apoio da maioria dos torcedores, mesmo jogando contra o americano Learner Tien.

Como se fosse preciso convocar a torcida, o número 1 do Brasil e 65º do mundo espera apoio do público no duelo desta quinta:

— Sei que vai ser difícil, tanto pelo jogador, mas também pela torcida. Sei que tenho que jogar o melhor tênis e, ao mesmo tempo, confio na torcida brasileira, que vem em peso para fazer barulho. E aproveitar que estou em uma segunda rodada de um Grand Slam. É aproveitar cada momento, sem pressão e só curtir.

Com o triunfo sobre Hurkacz, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, se tornou o mais jovem a ganhar uma partida desde 2021, com Carlos Alcaraz. Naquele ano, o espanhol também tinha 18 anos. Em 2024, o número 2 do mundo conquistou seu primeiro título em Paris, aos 21 anos.





Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

1997 BRA Gustavo Kuerten

1998 ESP Carlos Moyá

1999 USA Andre Agassi

2000 BRA Gustavo Kuerten

2001 BRA Gustavo Kuerten

2002 ESP Albert Costa

2003 ESP Juan Carlos Ferrero

2004 ARG Gastón Gaudio

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

João Fonseca na vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)