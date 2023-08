A um ano do início dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a organização social De Peito Aberto deu início ao projeto Esportes Olímpicos para Todos. A iniciativa vai beneficiar mais de 600 crianças e adolescentes de diferentes regiões do Brasil com aulas gratuitas de judô e skate, modalidades que fazem parte do programa olímpico.