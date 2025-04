Charles Oliveira, ex-campeão do UFC e conhecido como "Do Bronx", manifestou confiança na vitória de Alex Pereira, apelidado de "Poatan", contra Magomed Ankalaev em uma futura revanche pelo cinturão dos meio-pesados. A declaração ocorreu durante uma entrevista ao canal de Chael Sonnen no YouTube. Oliveira analisou o primeiro confronto entre Pereira e Ankalaev, que aconteceu na luta principal do UFC 313, em março.

Charles destacou aspectos positivos na performance de Alex Poatan apesar de sua derrota por decisão unânime dos juízes. Do Bronx expressou otimismo para a revanche, prevendo que Pereira poderia nocautear Ankalaev no segundo round.

- Com certeza muita gente ficou triste com tudo que aconteceu (derrota do Poatan). Muita gente falando, como sempre. Mas eu, como atleta, olhando, acho que ele (Poatan) lutou muito bem. Defendeu todas as quedas do Ankalaev, derrubou o Ankalaev. Só que em um ‘timing’ dando passo para trás foi quando o Ankalaev conseguiu conectar aquela mão, ficou no jogo agarrado e ganhou a luta ali. Então com certeza vai ter a revanche imediata e acredito que o Poatan pode nocautear no segundo round - analisou Charles.

Ankalaev, após vencer Pereira, prometeu "apagar as luzes" do brasileiro em menos de três rounds em um possível novo confronto. Apesar de ser uma possibilidade forte para a categoria até 93 kg, as negociações para o combate não avançaram significativamente. O russo mencionou que uma proposta para um novo confronto em agosto já havia sido feita e aceita por ele.

Alex Poatan por sua vez, em participação no programa ‘The Ariel Helwani Show’, esclareceu que nenhuma oferta oficial havia sido recebida por ele ou sua equipe. Ele expressou sua disposição em assinar o contrato assim que os termos fossem apresentados pela liga.

