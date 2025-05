Dois campeões mundiais de boxe, Acelino "Popó" Freitas e Floyd Mayweather chegaram perto de protagonizar uma das maiores lutas da categoria. Aos 49 anos, o brasileiro continua na ativa, enquanto o pugilista norte-americano está aposentado e longe dos ringues. Em entrevista para o "ge", Popó revelou o quase combate contra o então campeão dos superpenas, principalmente após sua primeira conquista mundial em 1999. Ele ainda aproveitou para revelar detalhes de sua relação com Whindersson Nunes e aconselhou o influenciador.

— Fez a maior zoada querendo lutar e, quando a gente foi para cima, ele correu. Ele era campeão do Conselho Mundial de Boxe, e eu era campeão da Associação e da Organização Mundial de Boxe, então a gente podia unificar os cinturões também, só que não era uma luta obrigatória — disse o brasileiro sobre Mayweather, e completou:

— A equipe dele falou: "não, não vamos arriscar, o cara pega pra caramba, tem 33 lutas, 31 nocautes, a gente não vai arriscar". Acho que ele nunca pegou uma pessoa que pegava tanto e que sabia tanto dele como eu sabia.

A carreira de Popó foi marcada por muitas vitórias e títulos, que renderam muito sucesso ao brasileiro. Apesar disso, o boxeador ainda destaca as conquistas fora dos ringues, desde a infância pobre em Salvador até logo após o primeiro título mundial.

— Voltei campeão mundial e continuei dormindo no chão. Posso bater no peito e falar: no esporte individual, eu sou o cara. Para fazer o que eu fiz, para ganhar o que ganhei, para viver o que vivi, onde vivi, com 23 anos dormindo no chão, passando fome numa casa de 10m², eu sou o cara — afirmou Popó Freitas.

Nova fase da carreira e relação com Whindersson Nunes

O pugilista pode ter "saído" das competições profissionais do boxe mundial, mas a aposentadoria está longe de chegar também. Em uma nova fase, Popó Freitas destacou a importância de Whindersson Nunes nesta "mudança de chave" em sua carreira para a era digital. Os brasileiros se enfrentaram durante a primeira edição do Fight Music Show em janeiro de 2022.

— E agradeço a quem pelas minhas redes sociais estarem lá em cima? Whindersson Nunes. Então, é o cara que digo assim, vou agradecer para o resto da vida. É isso aí, quem me trouxe para essa era digital e me ajudou muito foi Whindersson Nunes — comentou.

Antes disso, aliás, Popó ainda revelou como ficou a relação entre os adversários após a luta no FMS 1. Na ocasião, o tetracampeão mundial de boxe utilizou de sua experiência para dominar o confronto, mas o combate terminou em empate.

— Vou falar um assunto aqui que nunca falei em redes sociais e para ninguém. E nem para ele. Até me ofereci uma vez: “olha, se quiser que te treine, que você gostou do boxe…” Acho que não é nem um problema do Whindersson Nunes, que para mim ele não tem nenhum problema, acho que o problema tão grande dele são as pessoas que cercam ele. Acho que esse não é um defeito dele, é uma coisa boa, ele tem um coração muito grande — afirmou Popó, que aproveitou para aconselhar o influenciador:

— Mas infelizmente as pessoas que te cercam não são pessoas que querem seu bem, só querem se aproveitar de você, meu campeão. Se cuida.

Quando será o Fight Music Show 6?

A luta entre Popó e Duda Nagle será no dia 17 de maio. Além desse confronto, o evento contará com outros nomes como Rogério Minotouro contra o influenciador Tadalafellas, o cantor TZ da Coronel contra o ator Daniel Rocha, e Lucas Veloso enfrentando MC Livinho.