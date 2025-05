O tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas será o protagonista da próxima edição do Fight Music Show, em 17 de maio, quando enfrentará o ator Duda Nagle. Em entrevista ao podcast Mundo da Luta, Popó afirmou que estará em sua melhor forma física desde que retornou aos ringues e destacou que o foco agora é a saúde e a qualidade de vida.

Freitas explicou que decidiu mudar após sua última luta, contra o argentino Jorge “El Chino” Miranda, em que, segundo ele, entrou no ringue fora de forma.

— Sabe o que é isso? É vergonha na cara. Quando você faz uma luta daquela com o argentino, obeso como eu estava, não era um atleta — declarou. Popó contou que chegou a lutar com até 83 kg, peso que considera elevado para sua altura de 1,68 m.

Popó disse que, atualmente, está com 72 kg ou 73 kg e que pretende chegar ao máximo com 70 kg até o dia da luta. Segundo ele, a mudança no preparo físico não é apenas para o evento, mas por orientação de sua esposa e por um compromisso pessoal com a saúde.

— Eu não admito que você faça 50 anos este ano com esse peso. Mostre para as pessoas que você parou de lutar boxe, mas continua cuidando da sua saúde, cuida da sua imagem — relatou sobre o conselho recebido.

Popó Freitas após a luta contra Kleber Bambam (Foto: Mariana Lima / Divulgação)

Quando será o Fight Music Show 6?

A luta entre Popó e Duda Nagle será no dia 17 de maio. Além desse confronto, o evento contará com outros nomes como Rogério Minotouro contra o influenciador Tadalafellas, o cantor TZ da Coronel contra o ator Daniel Rocha, e Lucas Veloso enfrentando MC Livinho.