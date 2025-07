Polo: com emoção, Brasil supera Canadá no Mundial de Esportes Aquáticos

O Brasil venceu o Canadá por 19 a 18, pela terceira e última rodada do Grupo C do polo aquático, no Mundial de Esportes Aquáticos, nesta terça-feira (15), em Singapura. Com destaque para Lucas Andrade e JP Fernandes, a Seleção Brasileira conseguiu empatar nos segundos finais e vencer o duelo nos pênaltis.

Com o resultado, a equipe sul-americana passou para a repescagem na segunda colocação, com cinco pontos, e espera o desenrolar da rodada do Grupo D para descobrir o oponente da próxima fase.

Como foi o jogo?

A partida começou com o Canadá anotando o primeiro gol, mas com o relógio zerado. A equipe norte-americana seguiu melhor e abriu o placar com D'Souza, de pênalti. Porém, o empate brasileiro veio na jogada seguinte, com Lucas Andrade em finalização pelo lado esquerdo.

O Canadá reagiu rápido e desempatou em novo pênalti, com O'Donnell. Os canadenses ampliaram com Pozaric, logo após exclusão de Gabriel da Silva, e novamente com D'Souza, invadindo a área do Brasil para abrir 4 a 1. Nos minutos finais, o Canadá marcou mais duas vezes, com Cote em ambas as ocasiões. Mas, com sete segundos para o fim, Gustavo Guimarães diminuiu em 6 a 2.

No segundo quarto, começou com o Brasil acertando o travessão, com Pedro Vergara. Minutos depois, após anular o ataque canadense, a Seleção Brasileira diminuiu em 6 a 3, com gol de André Luiz pelo lado direito do ataque. Após sequência de defesas de João Pedro Fernandes, o Brasil diminuiu em 6 a 5 com dois gols de Lucas Andrade. Porém, o Canadá despertou no fim e marcou o sétimo gol com Cote.

Seleção Brasileira de polo aquático no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura (Foto: PAB - Polo Aquático Brasil/Satiro Sodré)

O terceiro quarto começou com o Canadá ampliando para 8 a 5, mas o gol não valeu, já que na jogada do gol, Paulo Ricardo foi expulso após conduta agressiva. Mas não demorou muito e Hachem anotou o oitavo gol canadense, mas sofreu a resposta rápida de Lucas Andrade, em finalização pela direita, que deixou o placar em 8 a 6.

Após sequência de ataques sem gols de ambos os lados, o Brasil diminuiu novamente para um gol de diferença, com Lucas Andrade marcando pela quarta vez, em finalização olhando para um lado e arremessando para o outro. Minutos depois, veio o empate com Pedro Vergara, mas anulado após erro de cronômetro cometido pela mesa de arbitragem.

Sem o empate, o Canadá voltou a ampliar, com dois gols no minuto final, com D'Souza e outro de Oussadou. Mas de forma avassaladora, o Brasil reagiu e com dois gols relâmpagos, de Lucas Andrade e Gustavo Coutinho, o Brasil foi ao último quarto atrás por 10 a 9.

Seleção Brasileira de polo aquático no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura (Foto: PAB - Polo Aquático Brasil/Satiro Sodré)

No último quarto, o Canadá começou ampliando para 11 a 9, com Pozaric. Ao fim, o Brasil voltou a diminuir para um gol, novamente com o brilho de Lucas Andrade. No fim, a Seleção Brasileira teve a chance do empate e, de novo, Lucas Andrade apareceu e igualou o placar em 11 a 11 com 12 segundos no cronômetro.

Nos pênaltis, brilhou a estrela de JP Fernandes, que pegou a cobrança de D'Souza para consolidar a vitória do Brasil sobre o Canadá por 19 a 18.

Seleção Brasileira de polo aquático no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura (Foto: PAB - Polo Aquático Brasil/Satiro Sodré)

