Podpah anuncia astros da Fórmula 1 como convidados

O programa de entrevistas em formato podcast, "Podpah", anunciou, neste sábado (26), a participação de Max Verstappen e Sergio Pérez como convidados. Os pilotos da Red Bull estarão no Brasil nesta próxima semana para o Grande Prêmio de São Paulo.

O comunicado com o nome dos pilotos foi feito através de um post nas redes sociais do programa de da marca, em colaboração. Na legenda do perfil oficial, a informação do dia da entrevista, quinta-feira (31).

