Norris admite necessidade de mudança em postura contra Verstappen na F1

A postura de Lando Norris nos embates contra Max Verstappen segue como um assunto em alta na Fórmula 1. No GP dos Estados Unidos, disputado no último domingo (20), o inglês da McLaren permaneceu longas voltas atrás do neerlandês da Red Bull na batalha pelo terceiro lugar. Quando finalmente conseguiu a ultrapassagem, levou uma punição de 5s por sair da pista e levar vantagem, ficando em quarto e atrás do rival.

Na quinta-feira de atividades de mídia antes do GP da Cidade do México, Norris confirmou que sente que precisa realizar mudanças no estilo de pilotagem. Lando ficou atrás de Max em 11 das 19 corridas disputadas em 2024.

— Preciso fazer algumas mudanças? Sim. Ainda preciso me adaptar um pouco. Tudo o que estou fazendo é errado? Não. É uma posição difícil de se estar. Max não ligava se vencesse, fosse segundo ou terceiro. Seu único trabalho era me bater, e ele fez isso. Fez um bom trabalho do lado dele — declarou.

Lando Norris no Texas, Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / POOL / AFP)

Sobre a punição em Austin, Norris segue discordando da sanção da direção de prova. O atual segundo colocado no campeonato também revelou que não conversou com Verstappen desde a punição. Para finalizar, citou que as mudanças necessárias na abordagem em pista podem ser mais ou até menos agressivas.

— Ele terminou à frente e preciso mudar algumas coisas para batê-lo. Não preciso mudar toda a minha abordagem. Não conversei com Max. Ele fez o que achou que era o certo e eu fiz o que achei que era certo. Como equipe, ainda discordamos e acho que a maioria das pessoas que assistiram não concordaram com a punição. Vou fazer as mudanças que eu preciso fazer, sejam mais ou menos agressivas. Vou fazer o que acho correto — concluiu.