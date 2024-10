Band diz que ‘está com pagamentos em dia’ e reforça transmissão da F1 em 2025

A novela em torno da transmissão da Fórmula 1 no Brasil ganhou mais um capítulo. Na noite desta quinta-feira (24), a Band emitiu mais um comunicado afirmando que “está em dia com os pagamentos” para o Liberty Media, grupo que detém os direitos comerciais da categoria, e que vai, sim, cumprir o contrato atual, válido até o fim da temporada 2025.

- Não procedem as notícias de que a Band não exibirá a temporada do ano que vem da Fórmula 1. Desde 2021, a emissora está em dia com os pagamentos dos direitos de transmissão para a Liberty Media e cumprirá o contrato, que segue vigente até dezembro de 2025 - afirmou em nota.

Ainda que a Globo tenha usado um carro de Fórmula 1 na abertura do tradicional evento Upfront Globo, que apresenta os produtos da casa ao mercado publicitário, a Band ensaiou uma reviravolta nas negociações por conta do valor de rescisão contratual imposto pelo Liberty Media. A informação inicial foi veiculada pela coluna Outro Canal, do jornal Folha de S. Paulo, no último sábado.

O vínculo atual entre Liberty Media e Grupo Bandeirantes vai até 2025, porém os problemas financeiros obrigaram a TV a considerar a quebra do acordo após não receber uma cota de patrocínio vendida por R$ 20 milhões para uma casa de apostas.

Só que os termos de pagamentos pedidos pela empresa estadunidense fizeram a Band chegar à conclusão de que é mais vantajoso manter a exibição das corridas, informou a coluna assinada pelo jornalista Gabriel Vaquer. A questão, no entanto, é que já existe uma negociação muito avançada entre Globo e Liberty Media.

No fim de setembro, o GRANDE PRÊMIO, parceiro do Lance!, apurou que a emissora do Jardim Botânico já havia definido o esquema de transmissões nos moldes do futebol, com equipes próprias para sportv, canal fechado responsável pela exibição da temporada na íntegra, e a TV aberta, passando parte das corridas do ano.

O GP também apurou que a dupla de repórteres da Globo já estava fechada para 2025. Guilherme Pereira, que já fez algumas corridas na passagem anterior da emissora pela categoria e agora terá como base Nova York, e Julia Guimarães, que passa também a ser correspondente internacional, com base em Madri.

O GP ainda soube pelo jornalista Ricardo Feltrin que se a Band, de fato, efetuar o pagamento exigido pelo Liberty Media para seguir como casa da F1 no Brasil, a situação se inverte para a Globo. Nesse caso, por haver um acordo em curso, o Liberty teria de fazer um distrato (anulação de contrato anteriormente pactuado entre as partes) com a TV, e isso geraria uma multa. Se a emissora carioca quisesse insistir em recuperar a F1, teria de desembolsar US$ 30 milhões (R$ 170 milhões, na cotação recente) para tê-la.

Apesar das investidas recentes da Band em tentar se manter como a casa da classe rainha em 2025, o GRANDE PRÊMIO trouxe, na manhã desta quinta-feira, a nova informação de que a Globo mantém a tranquilidade interna e segue confiante que transmitirá a F1 no próximo ano. Apesar de não conhecer os termos das cláusulas que permitem a rescisão entre Band e Liberty Media, a emissora carioca observa a situação com tons de positividade.