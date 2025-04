Pode isso? Tenista pede refrigerante durante partida em Madri; vídeo

Normalmente, nos intervalos das partidas, os tenistas pedem água, isotônico, às vezes até remédio. Mas Coleman Wong, de 20 anos e número 169 do mundo, natural de Hong Kong, inovou e pediu...um refrigerante durante sua estreia no Masters 1000 de Madri, nesta quarta (23).

O fato inusitado aconteceu na derrotga para o italiano Federico Cina, 373º do mundo, de 18 anos, por 7/6 e 6/1.

- Com licença, posso pedir uma Pepsi? - perguntou, ao árbitro de cadeira, Wong.

O pedido do refrigerante

Pelo visto, o refrigerante não fez o efeito que Wong esperava, e Cina celebrou sua segunda vitória em ATP na carreira. Na próxima rodada, o jovem italiano terá pela frente o americano Sebastian Korda, de 24 anos e 24º do mundo. O confronto é inédito.





Italiano igualou feito de João Fonseca

Aos 18 anos e 24 dias, Cina é o terceiro mais jovem desde 2002 a vencer uma partida na capital espanhola. À frente dele, nesse quesito estão João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz.

O brasileiro estreou em Masters 1000 em 2024, aos 17 anos, derrotando o americano Alex Michelsen (70º). Nesta quinta-feira, o número 1 do Brasil e 65º do mundo terá pela frente o qualifier dinamarquês Elmer Moller (114º, de 21 anos), na primeira rodada. O confronto é inédito.

Também nesta quarta-feira (23), o argentino Mariano Navone (85º) foi outro a estrear com vitória na capital espanhola. O placar, diante do francês Giovanni Mpetshi Perricard (37º) , foi duplo 6/4. Seu próximo rival será o americano Ben Shelton, vice-campeão do ATP de Munique, no domingo, e 13º do mundo. No confronto direto, são duas vitórias em dois jogos para o tenista dos EUA.