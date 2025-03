Poatan vence Ankalaev? Confira os palpites do Lance! para o UFC 313

Terceiro evento numerado do ano, o UFC 313 será realizado na madrugada deste sábado (8) para domingo (9), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A redação do Lance! e um comentarista de MMA palpitaram os vencedores das lutas do card principal. As opiniões foram parecidas, mas uma no combate principal foi unanimidade.

Nos palpites, apenas divergência na luta entre Jalin Turner e Ignacio Bahamondes, mas no restante, com resultados iguais. No evento principal do UFC 313, uma unanimidade, o nocaute de Alex "Poatan" Pereira sobre Magomed Ankalaev.

Alex "Poatan" Pereira defende o cinturão dos meio-pesados contra Magomed Ankalaev no UFC 313 (Foto: UFC)

Confira os palpites para o UFC 313:

Gabriel Guimarães - Lance!

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev - Alex "Poatan" Pereira por nocaute técnico no quarto round

Peso-leve (até 70,3 kg): Justin Gaethje x Rafael Fiziev - Justin Gaethje por nocaute técnico no quarto round

Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Ignacio Bahamondes - Jalin Turner por decisão dos juízes

Peso-palha feminino (até 52,1 kg): Amanda Lemos x Iasmin Lucindo - Iasmin Lucindo por nocaute técnico no terceiro round

Peso-leve (até 70,3 kg): King Green x Mauricio Ruffy - Mauricio Ruffy por nocaute técnico no segundo round

João Pedro Rodrigues - Lance!

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev - Alex "Poatan" Pereira por nocaute no primeiro round

Peso-leve (até 70,3 kg): Justin Gaethje x Rafael Fiziev - Justin Gaethje por decisão dos juízes

Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Ignacio Bahamondes - Jalin Turner por nocaute técnico no segundo round

Peso-palha feminino (até 52,1 kg): Amanda Lemos x Iasmin Lucindo - Iasmin Lucindo por submissão no quarto round

Peso-leve (até 70,3 kg): King Green x Mauricio Ruffy - Mauricio Ruffy por nocaute técnico no terceiro round

José Louis - @concatenarsim

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev - Alex "Poatan" Pereira por nocaute técnico no terceiro round

Peso-leve (até 70,3 kg): Justin Gaethje x Rafael Fiziev - Justin Gaethje por decisão dos juízes

Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Ignacio Bahamondes - Ignacio Bahamondes por decisão dos juízes

Peso-palha feminino (até 52,1 kg): Amanda Lemos x Iasmin Lucindo - Iasmin Lucindo por decisão dos juízes

Peso-leve (até 70,3 kg): King Green x Mauricio Ruffy - Mauricio Ruffy por nocaute técnico no segundo round