Poatan x Ankalaev: confira card, onde assistir e horário do UFC 313

Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentam, na madrugada de sábado (8) para domingo (9), na luta principal do UFC 313, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. O evento é o terceiro numerado do ano, que conta com outra luta por cinco rounds. No co-evento principal, o americano Justin Gaethje encara o cazaque Rafael Fiziev.

continua após a publicidade

➡️ Alex Poatan encara Ankalaev; conheça outros brasileiros no card do UFC 313

No card do evento, outros sete brasileiros estarão em ação. No card principal, Amanda Lemos irá encarar a compatriota Iasmin Lucindo, em luta que pode credenciar a próxima adversária pelo cinturão dos palhas femininos, que pertence à chinesa Zhang Weili. Um pouco antes, Mauricio Ruffy terá duelo difícil contra Bobby "King" Green.

Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev - UFC 313

A luta contra Magomed Ankalaev é considerado o último grande desafio de Alex Poatan na divisão dos meio-pesados. O brasileiro derrotou os três primeiros do ranking, sendo duas vezes Jiri Procházka. Caso passe pelo russo, Pereira terá limpado os grandes nomes da categoria e com caminho livre para realizar uma super luta, tanto nos pesados contra Tom Aspinall ou Jon Jones, ou contra Dricus du Plessis, caso o sul-africano suba de peso.

continua após a publicidade

Alex Poatan derrotou Jiri Procházka duas vezes (Foto: Ian Maule/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A rivalidade entre Poatan e Ankalaev é grande, com o russo provocando o brasileiro desde a última vitória de Alex sobre Procházka. Por meio de sua rede social, Ankalaev sugeriu um embate entre ele e o brasileiro. Poucas horas depois, Ankalaev jogou mais lenha na fogueira dizendo que lutaria com o campeão dos meio-pesados em qualquer lugar que o UFC escolhesse.

FICHA TÉCNICA

UFC 313 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 8 de março de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

continua após a publicidade

Card principal — a partir de 0h

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alex "Poatan" Pereira (c) x Magomed Ankalaev - luta pelo cinturão

Peso leve (até 70,3 kg): Justin Gaethje x Rafael Fiziev

Peso leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Ignacio Bahamondes

Peso palha feminino (até 52,1 kg): Amanda Lemos x Iasmin Lucindo

Peso leve (até 70,3 kg): Bobby "King" Green x Mauricio Ruffy

Card preliminar — a partir de 22h

Peso pesado (até 120,2 kg): Curtis Blaydes x Rizvan Kuniev

Peso mosca (até 56,7 kg): Joshua Van x Rei Tsuruya

Peso médio (até 83,9 kg): Brunno Ferreira x Armen Petrosyan

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Alex Morono x Carlos Leal

Preliminares Iniciais — a partir de 20h30

Peso pena (até 65,7 kg): Mairon Santos x Francis Marshall

Peso pena (até 65,7 kg): Chris Gutiérrez x John Castañeda

Peso médio (até 83,9 kg): Djorden Santos x Ozzy Diaz