A estreia oficial de Gabriel Bortoleto como piloto da F1 chega com grande expectativa, principalmente após dois títulos conquistados em sequência. Em entrevista ao site da Fórmula 1, o brasileiro contou como está a preparação com a Sauber para sua primeira corrida na elite do automobilismo, além de destacar a importância de Fernando Alonso, da Aston Martin, em sua carreira desde a F3.

continua após a publicidade

➡️ De ‘Bibicrazy’ a Bortoleto da F1: Sette Câmara destaca ousadia de brasileiro desde jovem

- Tem sido uma preparação muito intensa aqui na Sauber, vindo duas ou três vezes por semana para fazer muito trabalho no simulador, estar com os engenheiros, entender como eles se comunicam entre si e como eles querem que eu me comunique com eles - afirmou Bortoleto, que acrescentou:

- Quero estar muito próximo da equipe e criar um bom relacionamento antes da temporada começar. É algo que sempre fiz, especialmente nos últimos dois anos na F2 e F3, para que, quando chegarmos à primeira corrida, pareça que já trabalhamos juntos há anos.

continua após a publicidade

A estratégia apresentada por Bortoleto foi bem sucedida nas duas ocasiões, durante as Fórmulas 2 e 3, já que o brasileiro saiu vitorioso em ambas categorias. Apesar do sucesso, foi por pouco que seu sonho não precisou ser interrompido, em 2022, quando o piloto quase não conseguiu uma vaga na F3 e contou com Alonso para mudar este revés.

- Tivemos muitos problemas em 2022. Na época, não tínhamos ninguém nos acompanhando, era só eu e meu pai, e não tínhamos oportunidade de ir para a F3. Pensávamos que tínhamos tempo, mas quando percebemos, as vagas estavam acabando. Meu pai encontrou o Fernando em uma corrida no Red Bull Ring e conversaram sobre minha situação. Fernando já me conhecia, pois corri para a equipe dele na FRECA e consegui bons resultados. Desde o início, queríamos trabalhar juntos, e tudo aconteceu de maneira muito rápida e positiva - destacou.

continua após a publicidade

Agora rivais, os pilotos criaram uma relação profissional durante os anos em que trabalharam juntos, com Alonso gerenciando a carreira do brasileiro. A parceria, para Bortoleto, foi essencial para seu crescimento como atleta de automobilismo até chegar a F1.

- Temos uma relação muito profissional. Sempre que conversamos, é principalmente sobre corrida. Ele sempre me ajudou na F3 e na F2, e sou muito grato pelos conselhos que me deu nos últimos dois anos. Ele está sempre disposto a ajudar e ensinar, e é incrível ter alguém como ele por perto. Quando você tem Fernando Alonso gerenciando sua carreira, as pessoas sabem que alguém como ele confia no seu talento - completou o jovem.

Relação de Bortoleto com os outros novatos da F1

O elenco do grid para a temporada de 2025 da Fórmula 1 contará com cinco novos nomes na categoria. Vale destacar que, entre os estreantes, Gabriel Bortoleto se destaca pelas vitórias impressionantes dos últimos anos. O brasileiro, no entanto, tem história de convívio com os Kimi Antonelli, da Mercedes, Isack Hadjar, da Racing Bulls, Ollie Bearman , da Haas, e Jack Doohan, da Alpine, já que estiveram juntos desde as categorias de base.

- Nós competimos uns contra os outros desde os 10 anos de idade. O Ollie é quem mais esteve próximo de mim. O Kimi é um cara muito legal, e o Jack sempre esteve uma categoria à frente, então não tivemos tanto contato, mas conversamos algumas vezes. Com o Isack, todo mundo viu a batalha intensa que tivemos na F2, com apenas 0,5 ponto de diferença até Abu Dhabi. É empolgante ver todos nós no grid, é uma grande renovação para a Fórmula 1 - afirmou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando começa a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.