O UFC 313, que ocorrerá na T-Mobile Arena em Las Vegas, destaca-se por contar com a participação de oito atletas brasileiros. O evento, agendado para este sábado (8), terá como ponto alto a defesa do cinturão meio-pesado por Alex "Poatan" Pereira contra o desafiante russo Magomed Ankalaev.

UFC 313 Alex Poatan x Ankalaev

Alex Poatan, oriundo de São Bernardo do Campo (SP), possui um histórico de 12 vitórias e 2 derrotas. Ele enfrentará o desafiante russo Magomed Ankalaev, que tem um registro de 11 vitórias, 1 derrota e 1 empate no UFC. Aos 37 anos, Pereira busca sua quarta defesa de cinturão, visando consolidar sua posição como um dos maiores lutadores da história do MMA.

Conheça os brasileiros no card

Além de Pereira, outros sete brasileiros competirão, incluindo Amanda Lemos e Iasmin Lucindo, que disputarão na categoria peso-palha. Mauricio Ruffy enfrentará o americano King Green, buscando elevar sua posição na divisão peso-leve. Outros brasileiros no card incluem Brunno Ferreira, Carlos Leal, Mairon Santos e Djorden Santos.

Amanda Lemos

Amanda Lemos, Ex-desafiante ao cinturão peso-palha, retorna ao Octógono para um duelo 100% brasileiro. Famosa por sua trocação afiada e finalizações rápidas, a paraense busca uma vitória para entrar novamente na rota do título. Lemos tem um cartel de 14-4-1.

Iasmin Lucindo

Prestes a encara o seu maior desafio na carreira até aqui, a jovem Iasmin Lucindo, busca uma vitória convincente contra Amanda Lemos. Uma das maiores promessas do Brasil na divisão peso-palha, Lucindo busca uma vitória sobre a ex-desafiante, para conseguir um salto no ranking e consolidar seu nome entre as principais atletas da categoria. A paulista, de 23 anos, se destaca pelo estilo agressivo e bastante resistência. Iasmin tem um cartel de 17-5.

Mauricio Ruffy

Um dos principais prospectos do Brasil, Mauricio Ruffy vem em ascensão no UFC e encara um desafio de peso contra King Green, veterano da organização. O peso-leve já mostrou em dois confrontos no Octógono que tem mãos pesadas e grande resistência, e uma vitória sobre o norte-americano pode colocá-lo em evidência na disputada divisão até 70 Kg. Mauricio Ruffy, com um cartel de 11-1, enfrentará o americano King Green, buscando elevar sua posição na divisão peso-leve.

Brunno Ferreira

Dono de um poder de nocaute devastador, Brunno Ferreira buscará mais um triunfo no UFC 313. Ele enfrentará Armen Petrosyan, um especialista em kickboxing, o que promete uma luta explosiva e com bastante troca de golpes em pé na divisão dos médios.

Carlos Leal

Após fazer uma estreia de última hora no Octógono, Carlos Leal agora busca se consolidar no UFC. Em seu segundo compromisso, ele enfrenta Alex Morono, um adversário experiente e conhecido pela resistência. O brasileiro tem um jogo de trocação afiado e ótimo grappling, o que pode ser essencial para sair com a vitória.

Mairon Santos

Aos 24 anos, Mairon Santos é mais uma jóia do país no UFC. O lutador nascido em São João de Meriti foi o vencedor peso-pena do The Ultimate Fighter 32 e retorna ao Octógono contra Francis Marshall, um lutador com bom wrestling e boxe sólido. O brasileiro, no entanto, aposta na sua versatilidade para conquistar mais um triunfo na organização.

Djorden Santos

Fechando a lista dos brasileiros no UFC 313, Djorden Santos estreia na organização e encara Ozzy Diaz na segunda luta do card preliminar. Com um estilo agressivo, o lutador vindo da última temporada do Dana White's Contender Series busca impressionar logo em sua primeira luta e garantir um lugar no UFC por muito tempo.

A transmissão ao vivo e exclusiva do evento será feita pelo UFC Fight Pass a partir das 20h30 (horário de Brasília), no próximo sábado (8).

