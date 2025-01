Playoffs da NFL: Bills e Eagles dominam e Commanders avançam em jogo emocionante

No domingo (12), três jogos agitaram a rodada de Wild Card dos Playoffs da NFL. Na AFC, a vitória do Buffalo Bills sobre o Denver Broncos decidiu o chaveamento da conferência. Já na NFC, o Philadelphia Eagles e o Washington Commanders venceram os primeiros jogos já sabem quem encararão no Divisional Round.

O último jogo do Wild Card será entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings, na segunda-feira (13), no State Farm Stadium, no Arizona (EUA). A partida seria disputada no SoFi Stadium, casa dos Rams, em Inglewood, Califórnia, mas devido aos incêndios que atingem a região, o jogo foi realocado para o estádio do Arizona Cardinals.

BUFFALO BILLS 31 X 7 DENVER BRONCOS

No Highmark Stadium, o Buffalo Bills aproveitou o mando de campo e venceu o Denver Broncos por 31 a 7. Apesar da vitória, o jogo começou com um susto, após Bo Nix lançar 43 jardas e encontrar Troy Franklin na endzone para abrir o placar para o time visitante. Mas Josh Allen apareceu e resolveu para os Bills.

Com grande atuação de Josh Allen e James Cook, os Bills conseguiram virar a partida e abrir grande vantagem no placar. A defesa de Buffalo também trabalhou bem e limitaram o jogo terrestre dos Broncos e os passes em profundidade de Bo Nix.

Josh Allen passou para 272 jardas e teve dois touchdowns (Foto: Elsa/AFP)

No Divisional Round, o Buffalo Bills encara o Baltimore Ravens, no Highmark Stadium. O dia e o horário da partida ainda não foram definidos.

PHILADELPHIA EAGLES 22 X 10 GREEN BAY PACKERS

Na primeira partida do Wild Card da NFC, os Eagles venceram os Packers por 22 a 10, no Lincoln Financial Field, em jogo marcado por lesões, faltas e turnovers. Logo na primeira campanha, Green Bay sofreu fumble, que Philadelphia conseguiu aproveitar e anotar o touchdown.

No decorrer do jogo, os Packers não conseguiam avançar no ataque e ainda sofreu com as interceptações de Jordan Love, três na partida. O ataque dos Eagles também não tiveram grande produção, mas souberam proteger a bola e pontuar quando foi preciso. Grande destaque da partida foi Saquon Barkley, com 119 jardas em 25 carregadas.

Os Eagles venceram os Packers por 22 a 10 (Foto: Mitchell Leff/AFP)

O Philadelphia Eagles irá encarar o vencedor do confronto entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings.

TAMPA BAY BUCCANEERS 20 X 23 WASHINGTON COMMANDERS

Na partida mais emocionante do dia, os Commanders venceram os Buccaneers por 23 a 20, fora de casa, no Raymond James Stadium. Após jogo com trocas na liderança, o time da capital americana voltou a vencer um jogo de Playoffs da NFL após 20 anos com um field goal no último segundo.

O primeiro tempo foi parelho, com ambas as equipes com um touchdown e um field goal, 10 a 10. Na volta do intervalo, os Commanders anotaram um FG, os Buccaneers marcaram mais um TD, para deixar o placar 17 a 13. Porém, Baker Mayfield sofreu fumble e Washington capitalizou em touchdown, 20 a 17.

Na volta de Tampa Bay ao campo, Baker comandou o time para apenas um field goal, que empatou a partida em 20 a 20. Porém, os Commanders conseguiram gastar quatro minutos do cronômetro para chutar o FG da vitória no último segundo e avançar para o Divisional Round. Esta é a primeira vitória de Washington nos Playoffs da NFL desde 2005, quando o, na época, Washington Redskins derrotou o próprio Tampa Bay Buccaneers.