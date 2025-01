NFL: Jornalistas e influenciadores opinam sobre campeão do Super Bowl LIX

Os playoffs da NFL no próximo sábado (10), e a disputa pelo título do Super Bowl LIX está cada vez mais acirrada. Das 32 franquias que formam a liga, restam apenas 14 na briga pelo troféu Vince Lombardi, que será entregue ao campeão no dia 9 de fevereiro, no Caesars Superdome, em Nova Orleans, Luisiana, palco da decisão.

No clima de pós-temporada, o Lance! conversou com grandes nomes da comunidade do futebol americano no Brasil. Jornalistas e influenciadores deram seus palpites sobre quem será o vencedor do próximo Super Bowl.

Confira abaixo as opiniões dos especialistas em NFL sobre o Super Bowl LIX

Antony Curti - ESPN: Buffalo Bills

Curioso, porque meu MVP é o Lamar Jackson, mas minha aposta para o Super Bowl é o Josh Allen e o Buffalo Bills. Na minha visão, os Bills vencem os Eagles. Acredito que o Josh Allen tem tudo para fazer uma pós-temporada incrível, tão dominante quanto foi nas semanas 11 e 15, quando enfrentou uma sequência pesada contra Chiefs, Lions e Rams.

Acho que os Bills têm muito potencial para crescer nesse momento decisivo. Além disso, a defesa, especialmente jogando mais partidas em casa, tende a elevar o nível, o que pode ser um diferencial importante. Por isso, vejo o Buffalo Bills

Paulo Antunes - ESPN: Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs para mim ainda é o favorito. Eu acho que o Detroit Lions tem plena chance de vencer, tem muitos times né, Baltimore, Buffalo, Filadelfia, assim vai ser muito acirrado como sempre é, mas eu confio nos Chiefs, eu dou o benefício da dúvida para Kansas City. Eles sabem brilhar nos momentos mais importantes, Patrick Mahomes brilha nos momentos mais críticos quando os jogos são realmente decididos, parece que Kansas City mostra o seu melhor nesses momentos, é por isso.

Eu sei que não engoliu muita gente e teve um saldo de apenas 59 pontos nessa temporada, que foi o pior da história por um time de pelo menos 14 vitórias. Mas você tem um quarterback do calibre do Mahomes, com a experiência do Mahomes, tão decisivo como é o Patrick Mahomes no quarto período. E uma defesa também super dominante, como é essa do Kansas City. O time chega descansado, descansou basicamente na semana 18, né? Poucos titulares entraram em campo. Vai folgar aí na primeira rodada. Tem a volta, do Hollywood Brown. Então eu acho que isso ajuda bastante, tem o Travis Kelce jogando bem.

Então, eu acho que Kansas City tá prontinho para chegar na pós-temporada e mostrar o seu melhor futebol americano. Eu vou de Kansas City com o favorito a vencer o Super Bowl. Agora, é o favorito para mim, mas não quer dizer que o povo Paulo vai chegar lá no final de conferência, é, e depois do final de conferência vai escolher outro time, tá? Só tô falando que eu acho que hoje, antes da pós-temporada começar.

João Brandão - Lance!: Philadelphia Eagles

Além dos Eagles terem no elenco um dos melhores jogadores da temporada, que é o Saquon Barkley, a equipe conta com armas ofensivas poderosíssimas, como AJ Brown, Devonta Smith e Dalls Goedert e com uma notável linha ofensiva que levou três jogadores para o Pro Bowl. A defesa é a melhor da liga e excepcional nos seus três setores. Ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos.

João Pedro Lima - Lance!: Detroit Lions

O Detroit Lions tem uma grande equipe e com um coração muito grande, que é o Dan Campbell. Apesar das lesões, é um time que move montanhas para vencer. Mesmo com um quarteback que não é um dos cinco melhores, consegue entregar resultados.

Lucas Borges - Lance!: Kansas City Chiefs

Pode parecer uma resposta confortável, mas os vieses se alternam. É tão difícil duvidar de um time qualificado quanto acreditar em um tricampeonato. Ainda assim, palpito em favor de KC. Em momentos de pressão, a casca sempre falou mais alto para esta equipe nos últimos anos diante de times badalados, mas com menos amostragem decisiva, como diante de Eagles e 49ers, e o coletivo também tem falado mais alto do que brilhos individuais, com nomes como Xavier Worthy e Kareem Hunt somando ao brilho de Mahomes.

Maurício Luz - Lance!: Baltimore Ravens

Meu palpite para campeão do Super Bowl é o Baltimore Ravens. É um ataque muito versátil. Tem um jogo terrestre muito forte, mas também um jogo aéreo muito seguro. O Lamar foi espetacular passando a bola nessa temporada. A defesa também é muito boa, então, é um time muito completo. E eu acho que o quarterback é o diferencial. Acho que chegou a hora do Lamar Jackson ganhar um título.

Gabriel Golim - RedeTV!: Kansas City Chiefs

Em termos de Super Bowl, eu acho que os dois times que foram melhores na temporada são os favoritos. Ou seja, os Chiefs e os Lions, cada um em uma conferência. E eu acho que são eles que chegam ao Super Bowl. Meu convite para o Super Bowl é Chiefs e Lions. Mesmo com bons times no caminho, como vi, os Raiders, do outro lado os Eagles. Mas o meu convite é Chiefs e Lions no Super Bowl e quem ganha o Super Bowl seria o Kansas City Chiefs.

Marcelo do Ó - RedeTV!:

Eu vou fazer um palpite aqui para o Super Bowl um pouco ousado. Eu vou de Detroit Lions, porque eles têm a melhor comissão técnica da NFL. O Dan Campbell é disparado o melhor técnico dessa temporada, é um cara que perdeu muita gente na defesa. O Lions perdeu gente importante na defesa, e mesmo assim, muito graças também à criatividade do seu ataque, eles têm conseguido manter o nível de jogo que eles tinham ano passado e ainda conseguiram ficar na Seed 1, no primeiro lugar da conferência. Vão descansar na primeira rodada o que é muito importante.

Existe o fator do ineditismo de um time que nunca chegou no Super Bowl, que está brigando por um primeiro título, mas é um time que está numa pegada muito grande, que está naquele espírito "a gente vai conseguir". E um grupo, no esporte coletivo, quando está nesse nível de confiança, quando está superando as suas dificuldades com performance, eu acho que na hora do vamos ver, pode entregar um pouco mais. Talvez a única dúvida que eu tenho é se o Jared Goff, que é o quarterback deles, tenha peito para encarar esse desafio, porque em outras vezes ele já falhou, como no ano passado, por exemplo, que bateu na porta de chegar ao Super Bowl e não chegou. Mas eu acho que, até por isso tudo, um ano depois, cascudo, aprendendo a derrota, na dor da derrota, esse time talvez tenha ganha casca que eles precisem para ser campeões pela primeira vez, o que seria espetacular como narrativa.

Napoleão de Almeida - RedeTV!: Buffalo Bills

Os Bills chegam com muita força nos playoffs e só não são os favoritos a ganharem o Super Bowl para mim, por conta dos Chiefs, que também tem um time muito bom, mas fizeram uma campanha irregular de desempenho. Embora tenham ganho a maioria dos jogos sempre por uma posse, o que sem dúvida se alguma está longe do brilhantismo de temporadas passadas, eles vão poder descansar, e isso é muito importante nesse esporte. Então eles descansam uma rodada e os Bills vão ter confrontos difíceis, talvez um contra os Ravens, que já vai ter um tom de final de conferência. Por isso os Bills não são os favoritos, os Chiefs são, mas acho que chegou a hora do Josh Allen ganhar esse título.

Danilo Lacalle - RedeTV!: Kansas City Chiefs

O tricampeonato pode ser mais real do que imaginam. Um time cascudo e completo, que sabe se superar e passar pelos momentos mais difíceis dos playoffs. Essa experiência fez deles uma dinastia forte e consolidada. Além disso, Patrick Mahomes e Travis Kelce ganharam DeAndre Hopkins sedento por título, podendo ser decisivo na reta final. E a defesa só melhorou durante toda a temporada. É um time mais maduro do que o dos últimos títulos e, para mim, só cai se for para os Bills.

Pathy dos Reis - Rede TV: Buffalo Bills

E eu acho que os Bills podem ganhar o SB por conta da excelente temporada deles esse ano.

Mia Mastrocolo - The Playoffs: Detroit Lions

Meu super bowl fica entre Bills e Lions, com o Lions campeão. O time ta pronto apesar dos desfalques e eu acredito na agressividade do jogo do Dan Campbell.

Daniela Germano - Pinkzone: Detroit Lions

De coração, gostaria que fosse o Philadelphia Eagles, por ser meu time. Mas creio que um time que nunca ganhou um SB seria de uma narrativa sensacional e, dos que ainda nao venceram dentre Bills, Chargers, Texans, Vikings e Lions, meu desejo é pelo Lions. Por toda a história de crescimento que eles tiveram nas últimas três temporadas, com um HC como Dan Campbell, que consegue inspirar os seus jogadores como quase nenhum HC consegue, com seus discursos excepcionais e ainda com Jared Goff retornando por cima depois de tempos difíceis no Rams. E também nomes como Sam LaPorta, Amon-Ra St Brown, Jahmyr Gibbs, Davis Montgomery, Penei Sewell. Realmente é um elenco que dá gosto de ver jogar.

Gabriel de Campos - Interceptados: Philadelphia Eagles

O meu campeão é o Philadelphia Eagles. Um time que já começou a temporada muito forte, mas que, acima de tudo, soube corrigir erros. Isso eu vejo como uma campanha de campeão. Jalen Hurts não começou a temporada bem, muitos erros de leitura e tomadas de decisões. Ao longo da temporada ele soube se acertar e melhorou bastante. Somando isso à temporada insana de Saquon Barkley e defesa bem encaixada, espero um título dos Eagles esse ano. Derrotando os Chiefs em uma revanche de 2023.

Melina Bortoluzo - Interceptados: Buffalo Bills

O único time que bateu os titulares dos Chiefs na temporada regular de 2024, os Bills estão batendo na trave há alguns anos e essa é a grande oportunidade de Josh Allen mostrar mais uma vez do que é capaz. Passando do fantasma de jogar contra os Chiefs em playoffs (estão 0-3), vão ter o gás necessário pro Super Bowl.

Lucyen Costa - Interceptados: Kansas City Chiefs

Para o Super Bowl eu vou de Chiefs, porque eu simplesmente não consigo olhar para a situação atual da disputa pelo troféu e não torcer pelo primeiro tricampeonato consecutivo de Super Bowl. Já tivemos tricampeonato antes, com o Packers sendo campeão da NFL em 1966 e dos Super Bowls 1 e 2 em 1967 e 1968, mas jamais 3 SBs seguidos, e essa possibilidade do Chiefs realizar me faz acreditar neles conquistando o título.

Victor Freire - Primeira Pra Dez: Detroit Lions

Meu palpite para o campeão do Super Bowl vai para o Detroit Lions. Eles possuem o time mais completo e equilibrado da competição. No entanto, o principal motivo para acreditar no título de Detroit é a comissão técnica, que tem feito um trabalho excepcional até aqui.

Alex Porto (@PsicologoFA): Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs. A equipe pode não estar tão dominante quanto em outros anos, mas conseguiu descansar, joga em casa e tem experiência nos playoffs. Confio em Andy Reid, Steve Spagnuolo e Patrick Mahomes para seguir fazendo história.

Jessica Alves (@eujessss): Philadelphia Eagles

Pelo poder ofensivo que eles tem, e simplesmente Saquon Barkley.