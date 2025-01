Playoffs da NFL: Ravens dominam primeiro tempo e vencem os Steelers

O Baltimore Ravens venceu o Pittsburgh Steelers por 28 a 14, neste sábado (11), no M&T Bank Stadium, em Baltimore (EUA), pelo Wild Card dos Playoffs da NFL. Com amplo domínio do ataque e da defesa no primeiro tempo, o time da casa conseguiu manter a vitória e segue na busca pelo terceiro título da história da franquia.

Favorito pelo terceiro MVP de sua carreira, Lamar Jackson, dos Ravens teve grande partida, com 256 jardas totais e dois touchdowns. No lado dos Steelers, Russell Wilson fez grande terceiro quarto, o quarterback veterano teve dois touchdowns e 276 jardas.

COMO FOI BALTIMORE RAVENS X PITTSBURGH STEELERS?

Os Ravens começaram com tudo e após uma campanha que cruzou o campo inteiro, Lamar Jackson encontrou Rashod Bateman na endzone para marcar o primeiro touchdown da partida. No segundo quarto o domínio seguiu. Com o ataque dos Steelers sendo anulados pela defesa de Baltimore, o time ofensivo continuou bem e conseguiram mais dois TDs, com Derrick Henry correndo e Lamar passando para Justice Hill, no último segundo antes do intervalo.

No terceiro quarto, os Steelers marcaram seus primeiros pontos. Após campanha de 98 jardas, Russell Wilson conseguiu duas big plays e o time de Pittsburgh conseguiu marcar um touchdown para deixar o jogo 21 a 7. Os Ravens acordaram com Derrick Henry, que correu para 44 jardas para deixar o placar 28 a 7. No final do quarto, Russell Wilson conseguiu conectar grande passe de 36 jardas para George Pickens e deixar o placar 28 a 14.

No último quarto, o ataques de ambas equipes pararam de produzir. Os Steelers tiveram chance de encostar no placar, mas não conseguiram. Vitória do Baltimore Ravens por 28 a 14.

Os Ravens venceram os Steelers por 28 a 14 (Foto: Al Bello/AFP)

O QUE VEM POR AÍ?

Com a vitória, os Ravens vão para o Divisional Round da NFL e esperam os resultados das outras partidas da AFC para descobrirem o adversário. Já os Steelers se despedem da temporada e só retornarão em setembro, para a nova temporada.