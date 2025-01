Texans viram para cima dos Chargers e avançam nos Playoffs da NFL

O Houston Texans venceu o Los Angeles Chargers por 32 a 12, neste sábado (11), no NRG Stadium, em Houston (EUA), pelo Wild Card dos Playoffs da NFL. De virada e com partida ruim de Justin Herbert, o time da casa conseguiu aproveitar os turnovers dos adversários para vencer e avançar rumo ao sonho de conquistar o Super Bowl pela primeira vez.

No lado do Texans, C.J. Stroud começou sendo interceptado, mas depois conseguiu proteger melhor a bola e teve 282 jardas, com um touchdown e uma interceptação. Para os Chargers, Justin Herbert teve noite para esquecer. O quarterback da equipe de Los Angeles jogou mal, com um touchdown e quatro interceptações.

COMO FOI HOUSTON TEXANS 32 X 12 LOS ANGELES CHARGERS?

A partida começou com domínio dos Chargers, que começaram abrindo o placar com field goal. Logo depois, a equipe de Los Angeles conseguiu forçar um fumble, mas não conseguiram converter em touchdown, ficando com mais três pontos, 6 a 0. Após isso, o jogo ficou morno, com as defesas conseguindo parar os ataques. Nos dois minutos finais do segundo quarto, os Texans conseguiram marcar um touchdown e um field goal, virando a partida para 10 a 6.

No terceiro período, os Chargers derreteram, com duas interceptações de Herbert, com direito a pick-six, onde ampliaram o placar para 20 a 6 indo para o último quarto. Atrás no placar, Los Angeles buscou reagir e conseguiram um touchdown, mas quando foram marcar o ponto extra, o chute foi bloqueado e os Texans aproveitaram para marcar dois pontos. Nos minutos finais, Houston liquidou a partida com mais um touchdown para vencer o jogo por 32 a 12.

O QUE VEM POR AÍ?

Com a vitória, os Texans vão para o Divisional Round da NFL e esperam os resultados das outras partidas da AFC para descobrirem o adversário. Já os Chargers se despedem da temporada e só retornarão em setembro, para a nova temporada.