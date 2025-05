Playoffs da NBA: Rockets dominam Warriors e forçam sexto jogo na série

O Houston Rockets venceu o Golden State Warriors por 131 a 116, pela quinta partida da série, na primeira rodada dos Playoffs da NBA. Em partida realizada no Toyota Center, em Houston, Estados Unidos, o time da casa dominou os três primeiros quartos do duelo, mas no último quarto, Golden State chegou a sonhar com a virada, mas sem sucesso, com Houston forçando o sexto jogo. Fred VanVleet, dos Rockets, foi o cestinha do jogo com 26 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Entenda briga entre pai de Haliburton e Antetokounmpo nos playoffs da NBA

Mesmo com a derrota, o Golden State ainda precisa de uma vitória para avançar às semifinais de conferência. A sexta partida será realizada no Chase Center, casa dos Warriors, na sexta-feira (2), com o horário ainda a definir.

🏀 Como foi o jogo?

Logo no início da partida, os Rockets não perderam tempo e abriram 12 pontos de vantagem, 20 a 8, com grande atuação defensiva da equipe e com aproveitamento alto nos arremessos de quadra e em lances livres. Mesmo com tempo técnico pedido por Steve Kerr, treinador dos Warriors, o time de São Francisco não conseguiu reagir e viu a diferença no placar sair de 12 para 16, 40 a 24, ao fim do primeiro quarto.

continua após a publicidade

No segundo quarto, apenas Houston pontuou nos primeiros cinco minutos, deixando o placar 54 a 24. Apenas no sexto minuto o Golden State começou a marcar, incluindo os primeiros pontos das estrelas Stephen Curry e Jimmy Buttler, zerados até então. A partida foi ao intervalo 76 a 49 para os Rockets.

O Houston Rockets venceu o Golden State Warriors por 131 a 116 (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois do intervalo, a esperança dos Warriors era o famoso "terceiro quarto da morte", mas não aconteceu. Sem conseguir parar o ataque dos Rockets no garrafão e com 31 pontos de desvantagem, 95 a 64, Steve Kerr tirou os titulares de quadra já pensando no jogo 6. O quinteto inicial do Golden State marcou apenas 40 pontos, sendo a pior marca da história da NBA nos Playoffs.

continua após a publicidade

No último quarto, apenas com os reservas, os Warriors chegaram a diminuir a desvantagem para 17 pontos, 109 a 92, mesmo tempo pedido por Ime Udoka, Houston se reorganizou e Golden State seguiu encostando no placar. Na reta final, com a possibilidade de vencer a série, os titulares até esboçaram a voltar ao jogo, mas após sequência de pontos dos Rockets, desistiram da ideia. Após uma leve emoção no fim, Houston confirmou a vitória por 131 a 116.