Anthony Edwards está a um jogo de garantir a eliminação da forte dupla entre LeBron James e Luka Doncic. No domingo (27), o Minnesota Timberwolves venceu o jogo 4 contra o Los Angeles Lakers e abriu 3 a 1 na série das oitavas de final da NBA 2024/25. Após a última vitória, Kendrick Perkins comentou sobre a liderância no confronto e destacou as habilidades do armador do Wolves, ao concordar com Nico Harrison em motivo de troca de Doncic.

- Eu entendi o que o Nico Harrison quis dizer quando explicou o motivo de ter trocado Luka Doncic. Ele o trocou porque sentiu que o Dallas Mavericks não seria campeão com ele. Todos nós sabemos disso. Porém, eu não senti isso assistindo ao jogo, observando o Anthony Edwards. Eu pensei comigo: "Edwards vai ganhar um título antes de Doncic" - cravou Perkins, que completou:

- Anthony Edwards é diferente. Ele é um jogador de basquete mais completo do que Doncic. Luka é jovem e deveria ter conseguido jogar todos os minutos do segundo tempo. Edwards também é jovem e prosperou nesses minutos.

O desempenho de Edwards não foi destacado apenas pelo confronto entre Timberwolves e Lakers, em que o armador precisa encarar uma das duplas mais temidas da atual NBA: LeBron James e Luka Doncic. Na última temporada, como relembrado por Perkins, o astro foi peça chave nas eliminações de Kevin Durant e Nikola Jokic.

- Quando eu olho para o que Anthony Edwards está fazendo. Ele não só eliminou Durant no ano passado, como também mandou Jokic para casa. E, agora, ele está prestes a mandar LeBron e Luka para casa nesta temporada, porque o Timberwolves vai vencer essa série - destacou o ex-jogador.

A um jogo da classificação nos playoffs da NBA 2024/25, o camisa 5 do Wolves está entre os cinco melhores jogadores em atuação na liga norte-americana.

Como está a série entre Timberwolves e Lakers?

No último domingo (27), o Minnesota Timberwolves recebeu o Los Angeles Lakers na Target Center, para a quarta rodada dos playoffs da NBA. Contando com o apoio de seus torcedores em maior número nas arquibancadas, os donos da casa se impuseram e venceram por 116 a 113. Como resultado, o técnico Chris Finch precisa de apenas uma vitória para eliminar os californianos.

O diferencial entre as equipes foi que o Minnesota contou com valiosa ajuda do banco de reservas, o que não aconteceu com o Lakers, onde os cinco titulares permaneceram em quadra praticamente durante todo o jogo.

Após finalizar a fase regular na sexta posição da Conferência Oeste, o Timberwolves abriu vantagem de 3 a 1 diante do Lakers, que terminou em terceiro na conferência.

