Damian Lillard rompe tendão de Aquiles em playoffs da NBA

Após um mês de desfalque, Damian Lillard aproveitou apenas três jogos antes de sofrer nova lesão. O jogador retornou à quadra no jogo 2 da série entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers pelos playoffs da NBA 2024/25, mas voltou a ser baixa no time de Doc Rivers. Desta vez, no entanto, a situação é ainda mais grave: o astro rompeu o tendão de Aquiles. Já fora do mata-mata, Lillard acompanhou do banco a equipe ser eliminada na noite desta terça-feira (29).

O lance aconteceu ainda no primeiro quarto do jogo 4, no último domingo (27), quando o Pacers colocou a série em apenas uma vitória da classificação. Após a bola bater no aro, Lillard correu para garantir o rebote ofensivo e, mesmo sem contato com ninguém, caiu no chão segurando o calcanhar esquerdo.

A bola foi salva e jogada seguiu, mas o jogador continuou com dores e sem conseguir levantar. Ao reparar a situação, o pivô Brook Lopez fez uma falta e interrompeu o jogo no início da segunda metade do período. Assim, Lillard foi levado com ajuda para atendimento e não retornou mais para a partida.

Vale destacar que o último jogo, antes dos playoffs, do armador havia sido protagonizado no dia 18 de março, contra o Golden State Warriors. Na ocasião, o Bucks foi surpreendido não somente com a derrota por 104 a 93, mas com o afastamento do astro. Um coágulo de sangue na perna direita, então, tirou Lillard dos últimos 14 jogos da fase regular.

Apesar dos problemas enfrentados, o astro do Milwaukee Bucks anotou mais uma impressionante média na atual temporada. Com 58 jogos disputados, ele acumulou 24,9 pontos, 4,7 rebotes e 7,1 assistências de média por noite.

