Playoffs da NBA: Lakers empatam a série, Thunder e Pacers vencem de novo

Três partidas movimentaram a terça-feira (22) dos Playoffs da NBA. Na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers se recuperou da derrota na primeira partida e derrotou o Minnesota Timberwolves. No outro duelo, o Oklahoma City Thunder não teve problemas com o Memphis Grizzlies e abriu 2 a 0 na série. Já no leste, o Indiana Pacers repetiu a dose e venceu mais uma vez o Milwaukee Bucks.

Nesta quarta-feira (23), mais três jogos vão dar continuidade aos Playoffs da NBA. Na Conferência Leste, o Boston Celtics recebe o Orlando Magic e o Miami Heat visita o Cleveland Cavaliers. No oeste, o Houston Rockets encaram o Golden State Warriors.

🏀 Los Angeles Lakers 94 x 85 Minnesota Timberwolves

Com uma grande atuação de Luka Doncic, os Lakers se recuperaram da derrota no jogo 1 e venceram por 94 a 85. Além do esloveno, que quase teve um triplo-duplo com 42 pontos, 12 rebotes e nove assistências, o time de Los Angeles contou com LeBron James e Austin Reaves, que combinaram para 37 pontos. Com os três brilhando, a equipe comandada por J.J. Redick não sofreu na partida e controlou a grande vantagem que conseguiu no primeiro tempo.

Do outro lado, o Timberwolves até teve Anthony Edwards e Julius Randle em partidas inspiradas, porém, o resto do time deixou a desejar. Com poucos rebotes e baixo aproveitamento nos arremessos, o time de Minnesota agora terá dois jogos em casa, que, se usar o fator casa ao seu lado, pode abrir 3 a 1 na série dos Playoffs da NBA. O próximo confronto será na sexta-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

🏀 Oklahoma City Thunder 118 x 99 Memphis Grizzlies

Mesmo diferente do primeiro jogo entre as equipes, onde o OKC venceu por 51 pontos de diferença, o Thunder não teve dificuldade para vencer os Grizzlies mais uma vez, dessa vez por 119 a 99. Com Jalen Williams, Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander com mais de 19 pontos cada, os líderes do Leste na temporada regular abriram 2 a 0 na série.

Para o Memphis, o time até apresentou melhora em relação ao primeiro jogo, mas ainda sofreram na defesa. No ataque, Jaren Jackson Jr., com 26 pontos, e Ja Morant, com 23, foram os destaques do time na partida. A série vai para a casa dos Grizzlies, onde o terceiro duelo será na quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília).

🏀 Indiana Pacers 123 x 115 Milwaukee Bucks

Em duas partidas em casa, duas vitórias para os Pacers. Na segunda partida, cinco jogadores passaram dos 14 pontos, com destaque para Pascal Siakam, com 24, e Tyrese Haliburton, com 21. Mesmo com um garrafão menos efetivo que o adversário, a equipe de Indianápolis conseguiu controlar bem a vantagem de 10 pontos que fez no primeiro quarto.

Apesar de uma atuação "extraterrestre" de Giannis Antetokounmpo, com 34 pontos e 18 rebotes, o restante do time do Bucks não conseguiu acompanhar a partida inspirada do grego. Com exceção de Bobby Portis, com 28, nenhum outro jogador da equipe passou dos 15 pontos. Atrás por 2 a 0 na série, a equipe de Milwaukee irá precisar da torcida para empatar o confronto. O próximo duelo será na sexta-feira (25), às 20h (de Brasília).