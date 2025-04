Paulistano vence Bauru; veja resultados desta terça (22) no NBB

O Paulistano derrotou o Bauru em confronto no Ginásio Antonio Prado Jr, em São Paulo. O time de casa venceu a partida por 93 a 77. Com isso, o Paulistano saiu na frente do Bauru, no duelo entre as equipes de São Paulo nas Oitavas do NBB. Confira os resultados desta terça-feira (22), no Novo Basquete Brasil.

Resultados das partidas

Paulistano 93 x 77 BAURU

O Paulistano dominou o jogo inteiro e não deixou de liderar em nenhum momento. O Bauru tentou de todas as formas encurtar a diferença, mas não obteve êxito.

QUARTO A QUARTO: 27 a 27, 21 a 16, 25 a 18 e 20 a 16

CESTINHA: Andrezão (BAU), 20 pontos

UNIFACISA 50 x 68 Pinheiros

No primeiro quarto da partida, o Unifacisa conseguiu levar a melhor. No entanto, os visitantes buscaram no segundo e diminuíram a diferença para apenas um ponto. Nos outros dois quartos, o Pinheiros fez 22 pontos em cada um e garantiu a vitória.

QUARTO A QUARTO: 17 a 8, 8 a 16, 16 a 22 e 9 a 22.

CESTINHA: Rachel (UNI), 18 pontos

