Playoffs da NBA: Clippers derrotam Nuggets e mais! Veja os resultados

O Los Angeles Clippers derrotou o Denver Nuggets por 117 a 83, nesta quinta-feira (24), no Intuit Dome, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pelos Playoffs da NBA. Com a vitória, o time da Califórnia abre 2 a 1 na série. Outros dois jogos movimentam a rodada, com o Memphis Grizzlies superando o Oklahoma City Thunder e o New York Knicks vencendo o Detroit Pistons, fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores da NBA elegem atleta mais superestimado da liga

Nesta sexta-feira (25), mais três jogos vão dar continuidade aos Playoffs da NBA. Na Conferência Leste, o Boston Celtics recebe o Orlando Magic e o Indiana Pacers visita o Milwaukee Bucks. No oeste, o Minnesota Vikings encaram o Los Angeles Lakers.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 Los Angeles Clippers 117 x 83 Denver Nuggets

De forma dominante, o Los Angeles Clippers derrotou o Denver Nuggets por 117 a 83 e abriu 2 a 1 na série. Em grande jogo coletivo, onde Kawhi Leonard, James Harden, Norman Powell e Ivan Zubac atingiram a marca de pelo menos 19 pontos, a equipe da Califórnia não teve dificuldades para vencer pela primeira vez em casa.

continua após a publicidade

O Los Angeles Clippers venceu o Denver Nuggets por 117 a 83 (Foto: Juan Ocampo/AFP)

Para os Nuggets, o triplo-duplo de Nikola Jokic e os 23 pontos de Jamal Murray não foram suficiente para competir. Com um garrafão fraco, que cedeu muitos rebotes, a equipe de Denver não ameaçou a vitória dos Clippers. A quarta partida será realizada no sábado (26), às 19h, no Intuit Dome, em Los Angeles.

🏀 Detroit Pistons 116 x 118 New York Knicks

Depois de muitas críticas após o desempenho na segunda partida, Karl-Anthony Towns deu a volta por cima e foi peça-chave na vitória dos Knicks sobre os Pistons, fora de casa, por 118 a 116. Com 31 pontos e oito rebotes, o pivô, com Jalen Brunson, com 30 pontos, nove assistências e sete rebotes, ajudou o time de Nova Iorque a abrir 2 a 1 na série.

continua após a publicidade

Karl-Anthony Town, do New York Knicks, em ação contra o Detroit Pistons (Foto: Brian Sevald/AFP)

No lado dos Pistons, apenas Cade Cunningham e Tim Hardaway Jr., com 24 pontos cada, tiveram uma noite boa, e o restante do time, não tiveram bom aproveitamento no ataque. Com a derrota, perderam a vantagem construída na partida anterior, onde venceram fora de casa. A quarta partida será realizada no domingo (27), às 14h30, no Little Caesars Arena, em Detroit.

🏀 Memphis Grizzlies 108 x 114 Oklahoma City Thunder

De virada, o Oklahoma City Thunder venceu o Memphis Grizzlies por 114 a 108 e está a uma vitória de vencer a série. O primeiro tempo não foi muito bom, com o time da casa dominando, principalmente com Scotty Pippen Jr., que marcou 28 pontos no jogo. Porém, na volta do intervalo, o trio do OKC, formado por Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren, voltou com tudo e viraram a partida nos minutos finais, com eles marcando 81 pontos somados.

No fim, Alex Caruso foi fundamental na defesa e sacramentou a vitória do Thunder. A quarta partida será realizada no sábado (26), às 16h30, no FedExForum, em Memphis.