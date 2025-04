Playoffs da NBA: Celtics e Cavaliers vencem com tranquilidade, Warriors é dominado por Rockets

Três partidas movimentaram a quarta-feira (23) dos playoffs da NBA. Na Conferência Leste, o Boston Celtics confirmou o favoritismo e aumentou a vantagem sobre o Orlando Magic. No outro duelo, Cleveland Cavaliers superou o início difícil para vencer o Miami Heat e também abriu 2 a 0 na série. Já no Oeste, o Houston Rockets se recuperou da derrota na primeira partida e dominou o Golden State Warriors para conquistar o empate.

Nesta quinta-feira (24), mais três jogos vão dar continuidade aos Playoffs da NBA. Na Conferência Leste, o Detroit Pistons recebe o New York Knicks. Já no Oeste, Oklahoma City Thunder visita o Memphis Grizzlies, e o Denver Nuggets e Los Angeles Clippers se enfrentam pela liderança na série.

🏀 Boston Celtics 109 x 100 Orlando Magic

Mesmo sem Jayson Tatum, o Celtics superou novamente com facilidade o Magic e abriu dois jogos de vantagem na série. A segunda partida, ainda em Boston, terminou por 109 a 100 após os donos da casa dominarem o placar desde o fim do primeiro quarto. O time ainda contou com dois jogadores registrando um duplo-duplo: Jaylen Brown, com 36 pontos, 10 rebotes e cinco assistências; e Kristaps Porzingis, com 20 pontos e 10 rebotes. Com as duas estrelas, a equipe não sofreu na partida e controlou a vantagem que conseguiu no início do confronto.

Jaylen Brown comemora cesta durante jogo entre Celtics e Magic pelos playoffs da NBA (Foto: Brian Babineau/NBAE via Getty Images/AFP)

Do outro lado, o Paolo Banchero foi o grande nome do Magic. Apesar da derrota, o ala mostro mais uma vez seu talento dentro de quadra, ao flertar com um triplo-duplo: 32 pontos, nove rebotes e sete assistências, além de dois tocos. Franz Wagner também fez uma boa partida, com 25 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. O time da Flórida sofreu com os aproveitamentos de lances livres e do perímetro, além dos problemas de defesa sobre o poder ofensivo do Celtics, principalmente em relação a rebotes. A seguir, a equipe terá dois jogos em casa, que, se usar o fator casa ao seu lado, pode empatar a série. O próximo confronto será na sexta-feira (25), às 20h (de Brasília).

🏀 Cleveland Cavaliers 121 x 112 Miami Heat

O segundo jogo da série começou "nas mãos" do Heat, que liderou até os dois minutos finais do primeiro quarto. Após a virada, o domínio passou a ser do Cavaliers e não mudou mais até o apito final, com o placar por 121 a 112 e a vantagem em 2 a 0 nas oitavas de final dos playoffs da NBA. Assim, os líderes do Leste tiveram aproveitamento de 100% dentro de casa, em Cleveland.

continua após a publicidade

Donovan Mitchell, do Cavaliers, em defesa contra o Heat pelos playoffs da NBA (Foto: David Liam Kyle/NBAE via Getty Images/AFP)

Mesmo com a derrota, o grande cestinha da partida foi Tyler Herro que acumulou 33 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Vale destacar também que o Heat contou com seis jogadores com mais de 10 pontos, além de Bam Adebayo com um duplo-duplo de 11 pontos e 14 rebotes. Apesar disso, Donovan Mitchell (30-6-6), Darius Garland (21-2-9) e Evan Mobley (20-6-1) combinaram 71 pontos e guiaram o Cavaliers para mais uma vitória tranquila na temporada.

🏀 Houston Rockets 109 x 94 Golden State Warriors

Apesar da vitória tranquila no jogo 1, o Warriors foi dominado pelo Rockets durante todo o segundo confronto. Desta vez, a equipe aproveitou o "fator casa" para liderar dentro e fora de quadra o ritmo de jogo e garantir o empate em 1 a 1 da série. O segundo duelo no Toyota Center terminou com placar de 109 a 94, mas a vantagem chegou a bater 20 pontos em mais de um momento, principalmente após a saída de Jimmy Butler. O ala se lesionou ainda no primeiro quarto e não retornou mais.

Jimmy Butler se lesionou após contato com Jalen Green em jogo entre Houston e Warriors pelos playoffs da NBA (Foto: Kenneth Richmond/Getty Images/AFP)

Com apenas sete pontos, no sábado (19), Jalen Green foi o grande nome da partida em todos os quatro períodos, com total de 38 pontos, quatro rebotes e seis assistências, além de três roubos de bola. Alperen Sengum também brilhou pelo Rockets, ao contribuir com um duplo-duplo: 17 pontos, 16 rebotes e sete assistências. Do outro lado, Stephen Curry marcou 20 pontos, cinco rebotes e nove assistências e foi o melhor jogador do Warriors.