Eliminado do Play-In após campanha apática ao longo da fase regular da NBA, o Dallas Mavericks segue estampando manchetes da imprensa norte-americana. Segundo o jornalista Tim Cato, do "The Athletic", o dono da franquia, Patrick Dumont, tem entrado em conflitos constantes com Nico Harrison, Gerente Geral do time. Isso porque a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers rendeu prejuízos dentro e fora de quadra.

continua após a publicidade

➡️ Klay Thompson fala sobre arrependimento por trocar Warriors pelos Mavericks

Surpreendendo a todos, o dirigente do Mavs decidiu assinar a transferência do esloveno em função do desembarque de Anthony Davis. Além de não ter comunicado o mandatário do Dallas, Harrison teria causado irritação por suas últimas declarações. Em síntese, o Gerente Geral afirmou não ter se arrependido de ter frustrado os torcedores por abrir mão do melhor jogador do time texano.

- Dumont não vê mais Harrison como uma figura com competência irrepreensível no basquete. Ele se sentiu frustrado por Harrison não o ter avisado ou por não ter conhecimento da indignação da torcida após a troca. Isso teve influência na decisão de Dumont em fazer o GM comparecer ao evento fechado para a imprensa na semana passada. Algo que ele não queria - disse o comunicador.

continua após a publicidade

Ao nível de conhecimento, a entrevista privada de Nico Harrison, inclusive, foi uma solicitação do dono do Mavericks, que buscava diminuir os conflitos com os torcedores. O problema é que algumas falas foram vazadas, causando ainda maior ofurô. Sobretudo, o dirigente defendeu suas decisões, alegando não tomar conhecimento da popularidade de Doncic em Dallas.

- Eu sabia que Luka era importante para a torcida do Mavs. Mas, eu não sabia exatamente em que nível. Na verdade, nos entendemos que um time com Kyrie (Irving), Klay (Thompson), PJ (Washington), Anthony Davis e (Derick) Lively, tem calibre de campeão. E estaríamos vencendo em alto nível. Isso teria acalmado um pouco a indignação. Infelizmente, não conseguimos fazer isso. Então, a situação continuou - disse Harrison.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Doncic rebate indiretas de dirigente do Dallas Mavericks

Classificado aos Playoffs com as vestes do Los Angeles Lakers, Luka Doncic falou pela primeira vez sobre sua saída do Dallas Mavericks. Em entrevista cedida à "ESPN", o astro esloveno afirmou ter sido pego de surpresa com a troca, mas que se sente acolhido pelos torcedores californianos. Por outro lado, fez questão de detonar a postura do dirigente do Mavs.

- É muito triste a forma como ele está falando agora. Eu nunca disse nada de ruim sobre ele e só quero seguir em frente. Os fãs, meus ex-companheiros de equipe, sempre vou levar no coração. Porém, é hora de seguir em frente. A maioria das críticas veio de Dallas. Então, não quis nem responder. No entanto, também não fico lendo muita coisa. Só estou tentando focar na minha trajetória - disse o jogador.