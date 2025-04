NBA: Jimmy Butler critica jogador do Golden State Warriors

Recém-chegado ao Golden State Warriors, Jimmy Butler se tornou um dos principais jogadores da franquia da Conferência Oeste. Porém, o astro de 35 anos tem perdido a paciência com Buddy Hield e, durante uma entrevista, detonou os dribles do ala-armador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após a vitória do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets no primeiro jogo dos playoffs, Jimmy Butler não gostou de ver seu companheiro tentando driblar os adversários sem sucesso e ficou bastante irritado com Buddy.

- Buddy, pare com isso. Eu odeio isso - disse o ala durante a partida.

A fala de Jimmy repercutiu na imprensa, principalmente por conta do desempenho de Hield no confronto. Nos 15 minutos em que ficou em quadra, o ala-armador converteu um único arremesso em quatro tentativas e não pegou rebotes defensivos.

continua após a publicidade

Ainda que a crítica tenha sido propagada, a relação de ambos os jogadores se mantém intacta. Isso porque o bahamense entende a importância de respeitar a hierarquia do elenco dentro das quatro linhas.

Jimmy Butler, Curry e Green em ação pelo Golden State Warriors (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Jimmy Butler escolhe ser coadjuvante nos Warriors

Butler não demorou para se entrosar com os novos companheiros do Golden State Warriors, mas aceitou seu papel de coadjuvante de Curry, principal nome da franquia, que monta as jogadas em função do armador de 37 anos.

continua após a publicidade

- Acho que qualquer equipe em que eu esteja nessa época do ano tem uma chance. Então, é claro que a minha chegada ajudou. Mas o que eu e todos sabem é que o time que tiver Stephen Curry terá chance em qualquer momento. Eu fico muito feliz em interpretar o Robin, enquanto ele pode ser o meu Batman - disse Jimmy.