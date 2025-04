Astro da NBA causa polêmica, tira sarro da torcida e leva multa milionária

Durante a primeira partida dos Playoffs da NBA entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards foi cutucado diversas vezes pela torcida californiana com acusações de ter solicitado o aborto de um de seus filhos. Os torcedores dos Lakers questionaram onde estaria a criança, provocando uma reação inesperada do jogador de Minnesota. Veja o vídeo:

À beira da quadra, o astro do Minnesota afirmou que ganha um salário maior do que qualquer torcedor do Los Angeles Lakers. Os torcedores continuaram a questionar o jogador, que foi contido por seus companheiros ao responder às acusações.

O resultado da discussão foi uma multa de US$ 50 mil, equivalente a quase R$ 290 mil, na cotação atual.

Anthony Edwards em jogo do Minnesota Timberwolves contra o New York Knicks, pela NBA (Foto: Sarah Stier/AFP)

Lakers empata série

Com uma grande atuação de Luka Doncic, os Lakers se recuperaram da derrota no jogo 1 e venceram por 94 a 85. Além do esloveno, que quase teve um triplo-duplo com 42 pontos, 12 rebotes e nove assistências, o time de Los Angeles contou com LeBron James e Austin Reaves, que combinaram para 37 pontos. Com os três brilhando, a equipe comandada por J.J. Redick não sofreu na partida e controlou a grande vantagem que conseguiu no primeiro tempo.

Do outro lado, o Timberwolves até teve Anthony Edwards e Julius Randle em partidas inspiradas, porém, o resto do time deixou a desejar. Com poucos rebotes e baixo aproveitamento nos arremessos.

O próximo confronto será na sexta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Minnesota.