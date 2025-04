Lendária Ferrari de Michael Jordan reaparece após 15 anos; veja

A icônica Ferrari 512 TR de Michael Jordan, dos anos 90, foi localizada após passar 15 anos “desaparecida”. O canal do YouTube “Curated”, especializado em carros clássicos, descobriu o paradeiro do lendário veículo ao entrar em contato com seu atual proprietário — que o manteve trancado a sete chaves por mais de uma década.

— Há poucos momentos neste negócio que realmente surpreendem. Encontrar este carro foi como resolver um mistério que nos assombrava há anos. Todos sabiam a placa. Todos conheciam a lenda. Mas ninguém sabia onde ele estava. Até agora — afirmou John Temerian, integrante do canal “Curated”, após encontrar o veículo.

Antes do atual dono, a Ferrari passou por mãos notáveis: em 1995, Michael Jordan vendeu o carro para Chris Gardner, empresário cuja trajetória inspirou o filme “À Procura da Felicidade (2006)”, estrelado por Will Smith. Anos depois, em 2010, o modelo foi arrematado em um leilão por US$ 100 mil (cerca de R$ 589 mil) pelo proprietário atual, que a manteve longe dos holofotes desde então.

Após adquirir a 512 TR, o dono foi diagnosticado com câncer, e o carro acabou ficando parado por anos — enfrentando até incêndios florestais. Apesar disso, o esportivo manteve seu brilho original, como revelado pela equipe do canal “We Are Curated”.

A Ferrari 512 TR de Michael Jordan

Este exemplar da Ferrari 512 TR ficou famoso por ter sido dirigido por Michael Jordan no Jogo 5 dos Playoffs da NBA de 1992, em Chicago. O carro também foi fotografado na garagem da casa de Jordan, em Highland Park, Illinois, pelo fotógrafo pessoal do astro.

O modelo é equipado com um motor boxer V12, capaz de entregar 428 cv de potência e atingir velocidade máxima de 313 km/h — um verdadeiro ícone da era dourada da Ferrari e símbolo do luxo dos anos 90.

