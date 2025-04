NBA: Ja Morant busca quebrar invencibilidade de Anthony Davis no play-in

Após a derrota do Memphis Grizzlies para o Golden State Warriors na última terça-feira (15), a equipe liderada por Ja Morant terá mais uma chance de conseguir uma vaga nos playoffs da NBA ao enfrentar o Dallas Mavericks, de Anthony Davis. O pivô nunca perdeu um jogo no play-in.

O Mavericks venceu por 120 a 106 e Davis atingiu marcas que ainda não tinha conseguido desde sua troca com Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. O pivô marcou 27 pontos, nove rebotes, uma assistência e três tocos em 35 minutos em quadra.

Aos 32 anos, o veterano já participou de quatro etapas do play-in na sua carreira e não perdeu nenhuma. Em 2021/2022 o americano defendia a camisa do Lakers, que venceu as partidas e passou pela fase eliminatória. No ano seguinte, o cenário foi o mesmo.

O Memphis Grizzlies, por sua vez, participou da fase play-in três vezes nas últimas quatro temporadas, mas não possui um retrospecto positivo. A franquia conseguiu avançar para os playoffs apenas em 2022, quando venceu o Minnesota Timberwolves.

Classificados para os playoffs

Após os confrontos da noite de terça-feira (15) pelo play-in da NBA, o Golden State garantiu lugar nos playoffs e enfrentará o Houston Rockets. Já o Orlando Magic, que superou o Atlanta Hawks, medirá forças contra o Boston Celtics.

Mesmo sem a definição de todos os confrontos, a NBA já divulgou o calendário da primeira rodada, que começa no sábado (19), com quatro jogos. Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, às 14h, abrem a rodada, seguidos por Denver Nuggets e LA Clippers, às 16h30. Na sequência, New York Knicks e Detroit Pistons se enfrentam às 19h, e o confronto entre Lakers e Minnesota Timberwolves, às 21h30, fecha a rodada.