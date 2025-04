A temporada regular da NBA 2024/25 chegou ao fim, e a pós-temporada está cada vez mais próxima. Antes da fase final, o Torneio Play-In da NBA acontecerá entre os dias 15 e 17 de abril, quando serão definidas as últimas vagas dos playoffs. As primeiras disputas definem o seed 7, que enfrentará o Boston Celtics e o Houston Rockets nas conferências Leste e Oeste, respectivamente. Agora, o Lance! analisa as projeções dos confrontos entre os classificados desta terça-feira (15).

Orlando Magic x Atlanta Hawks

A familiaridade com o play-in da NBA pode ser um fator positivo para o Atlanta Hawks, que conseguiu duas classificações pelo torneio nos últimos três anos. Por outro lado, o Orlando Magic, apesar da "vantagem" do mando de campo, fará sua primeira participação.

Em casa, a equipe da Flórida desfrutará de sua torneia graças a sua superioridade na tabela da Conferência Leste, com a sétima posição, uma acima dos adversários. Durante a temporada regular, os times mantiveram a igualdade, com 2-2, nos confrontos diretos.

Projeções

O Atlanta Hawks chega para o confronto com um ataque poderoso, ao figurar entre os cinco melhores da temporada em pontos por jogo. Mesmo com um aproveitamento mediano nos arremessos em quadra, a equipe compensa com volume ofensivo e presença forte nos rebotes de ataque.

O calcanhar de Aquiles, no entanto, é o excesso de turnovers — 22º em eficiência nesse quesito. Defensivamente, os Hawks enfrentam problemas graves. Foram o 27º time que mais cedeu pontos por jogo, com a 28ª pior porcentagem de arremessos de quadra permitidos, especialmente do perímetro. A fragilidade na marcação externa e a dificuldade em contestar chutes abrem espaço para times como o Magic explorarem isso.

Já o Orlando Magic se apoia em uma defesa sólida para compensar as limitações ofensivas. Apesar de estar entre os piores ataques da NBA em pontos por jogo e aproveitamento nos arremessos — especialmente nas bolas de três. Assim, a equipe compensa com faltas e ao capitalizar nos lances livres, com Paolo Banchero como principal catalisador nesse sentido.

Defensivamente, o Magic é uma das forças da liga: lidera em pontos sofridos por jogo e restringe como poucos os chutes de três pontos adversários. A equipe conta com um sistema coeso e individualidades fortes como Franz Wagner, Caldwell-Pope e Wendell Carter Jr. O sucesso passa pela capacidade de punir erros dos Hawks e limitar as ações de Trae Young no perímetro.

Desfalques

Os desfalques confirmados são Clint Capela, Larry Nance, Jalen Johnson e Kobe Bufkin, que continuam fora. Um dos principais jogadores do Hawks, Trae Young aparece como provável para o play-in da NBA 2024/25, devido a uma tendinite no tendão de Aquiles direito. Do outro lado, Jalen Suggs e Mo Wagner também continuam fora de quadra e da rotação do Magic. Ambos são ausências confirmadas.

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Não é a primeira vez que as equipes se encontram no play-in, com vantagem para o Memphis Grizzlies, que eliminou o Golden State Warriors na NBA 2020/21. Apesar disso, a vantagem na atual temporada pertence aos donos de casa, que venceram três dos quatro jogos contra o Grizzlies.

Projeções

O Golden State Warriors continua sendo um time movido por seu poder ofensivo, principalmente nas mãos de Stephen Curry. A adição de Jimmy Butler trouxe mais agressividade e equilíbrio ao ataque, que ganhou mais opções para criar jogadas e forçar faltas — como foi o caso decisivo contra Jaren Jackson Jr.

Os Warriors são letais nas bolas de três, com 42% de aproveitamento nos confrontos contra Memphis, mas dependem de dominar os rebotes ofensivos para manter o volume. Defensivamente, a equipe alterna entre momentos de solidez e vulnerabilidade. Draymond Green ainda é o motor do sistema defensivo, com leitura de jogo e intensidade física, mas a defesa sofre contra pivôs dominantes — como Zubac e Edey mostraram recentemente.

Já o Memphis Grizzlies entra com força total com o poder ofensivo de Ja Morant, que é peça central no ritmo de jogo da equipe. Com ele, o ataque é mais veloz, explosivo e menos previsível — o que desafia diretamente a defesa dos Warriors. A equipe também conta com boa produção do banco, que terminou entre os líderes da liga em pontuação, embora a constância seja um problema.

Defensivamente, Memphis tem uma das peças mais impactantes da liga em JJJ, mas sua propensão a cometer faltas reduz drasticamente a eficiência do sistema. Quando Jackson consegue se manter em quadra, a defesa se torna física, agressiva e muito eficaz, apoiada por uma das melhores médias de rebotes da liga (47,3 por jogo). A batalha nas tabelas é vital para equilibrar o jogo contra o poderio ofensivo dos Warriors.

Desfalques

Após o incidente na última terça-feira (8), Jaylen Wells continua em recuperação e é ausência confirmada pelo Grizzlies. Também por lesão, Brandon Clarke será mais um desfalque no jogo. Do outro lado, apesar das tensões envolvendo as grandes estrelas, o Warriors não contará com nenhuma baixa no elenco.

