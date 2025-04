Cara a Cara: Ja Morant e Curry duelam por vaga nos playoffs da NBA

Ja Morant, do Memphis Grizzlies, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, protagonizam um dos confrontos mais esperados do play-in da temporada. Enquanto o jogador de Memphis impõe seu jogo agressivo, o camisa 30 busca a linha de três pontos. Veja os números e estatísticas de cada um:

Os números dos jogadores durante a temporada regular 2024/25 são muito parecidos. Ja Morant anota 23,2 pontos em média por jogo, enquanto Stephen Curry fica um pouco acima, com 24,5 pontos.

Nos rebotes, ambos os jogadores tiveram uma média de quatro por jogo, um número alto ao levar em conta a estatura baixa dos armadores. No entanto, Morant se destacou em assistências, com 7,3 por jogo, contra seis do camisa 30 do Warriors.

A principal diferença entre os dois está no jeito de jogar. Ja Morant tem um jogo agressivo e busca infiltrar para o garrafão sempre que possível com enterradas e dribles rápidos. Stephen, por sua vez, é mais baixo que a maioria dos adversários e tem preferência para arremessar do perímetro.

Retrospecto do confronto

O Golden State Warriors venceu três dos quatro confrontos contra o Memphis Grizzlies na temporada regular 2024/25. Esta será a terceira vez que as equipes se encontram em pós-temporada nos últimos cinco anos.

No retrospecto geral entre os armadores foram 11 jogos, e o Curry saiu vitorioso em seis deles.

Confrontos dos playoffs

Os jogos dos playoffs da Conferência Oeste da NBA já definidos são Nuggets x Clippers e Lakers x Wolves. No play-in, o Sacramento Kings enfrenta o Dallas Mavericks equanto o Golden State joga contra o Memphis.

Na Conferência Leste, os jogos definidos dos playoffs da NBA são: New York Knicks x Detroit Pistons e Indiana Pacers x Milwaukee Bucks. No play-in, Chicago Bulls e Miami Heat se enfrentam, e o vencedor pega o perdedor de Orlando Magic x Atlanta Hawks. Quem vencer a partida entre Orlando Magic x Atlanta Hawks vai direto para os playoffs, enfrentando o Boston Cetics.