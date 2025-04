Luka Doncić supera LeBron e Curry em ranking da NBA e quebra recorde

Contratado pelo Los Angeles Lakeras há pouco mais de dois meses, o ala-armador Luka Doncić se firmou como um dos principais nomes da NBA e já rivaliza com atletas consagrados como LeBron James e Stephen Curry. De acordo com um levantamento da própria liga norte-americana, o esloveno se tornou o atleta que mais vende camisas entre todos do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Doncić deixa para trás os multicampeões Curry e LeBron na lista na segunda metade da temporada 2024/25, período que coincide com a transferência do atleta do Dallas Mavericks para o time do Los Angeles.

O levantamento leva em consideração as vendas dos uniforme através da loja oficial da NBA, que comercializa as camisas customizadas com o nome e número dos atletas. Além do trio formado por Doncić, LeBron e Curry, o top cinco de vendas fica completo com Jayson Tatum, do Boston Celtics (4ª posição) e Jalen Brunson, do New York Knicks (5ª colocação).

continua após a publicidade

O esloveno ainda bateu uma marca história ao se tornar o primeiro estrangeiro a liderar a venda de camisas na NBA, fato que, até então, era dominado pelos atletas norte-americanos.

Luka Doncic foi apresnetado pelos Lakers em fevereiro. (Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os Celtics e o Phoenix Suns são as duas únicas franquias da NBA que têm mais de um atleta no ranking de venda de camisas. Além de Tatum, Jaylen Brown fecha a lista na 15ª posição. Nos Suns, Kevin Durant e Devin Booker aparacem como os que mais vendem uniformes da equipe, em 13º e 14º.

continua após a publicidade

Outros nomes de peso que aparecem no levantamento da NBA são Victor Wembanyama (6º colocado), Nikola Jokic (10º colocado) e Giannis Antetokounmpo (11º colocado).

Times que mais vendem uniformes na NBA

A liga também divulgou quais são as franquias que mais vendem uniformes em seu site nessa segunda metade de temporada. A chegada de Doncić ao Los Angeles Lakers disparou as vendas individuais e da própria franquia. O esloveno ao lado de LeBron James elevam as vendas da equipe, primeira colocada no ranking entre os times da competição.

Em seguida, o Boston Celtics aparece no segundo lugar, seguido do Golden State Warriors. A lista reúnes equipes que não estão entre os atletas com maior venda, mas entram no ranking coletivo. A sequência do top dez tem: New York Knicks, Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves.