O histórico do Golden State Warriors no Torneio Play-In da NBA é um ponto delicado para os torcedores da franquia. Desde sua estreia, na temporada de 2019/20, o time chegou à fase de repescagem em duas oportunidades e disputou três jogos, sendo derrotado em todos. Entre os atuais classificados, a equipe de Steve Kerr é o única com uma retrospectiva negativa, diferentemente do desempenho do rival, Memphis Grizzlies, no "mini torneio".

A ascensão do Warriors na reta final da temporada regular pareceu que salvaria a equipe na classificação direta nos playoffs da NBA 2024/25. No entanto, não foi isso que aconteceu, já que derrotas importantes nos últimos jogos complicaram a situação do time, que acabou em sétimo lugar. Agora, precisam passar pelo play-in para continuar na pós-temporada e brigar pelo título.

Após uma difícil temporada de 2020/21, o Warriors conseguiu ocupar a oitava colocação no final da fase regular e pegou o primeiro confronto do play-in. Na ocasião, a franquia perdeu, mas ganhou mais uma oportunidade para disputar a última vaga nos playoffs, que não foi aproveitada. O time se despediu da pós-temporada em um jogo complicado contra o Memphis Grizzlies.

Na última temporada, em 2023/24, a situação foi ainda pior para a equipe. O elenco se atrapalhou durante os 82 jogos e chegou apenas na décima posição. Com apenas uma chance para se classificar, o Warriors foi dominado pelo Sacramento Kings e viu mais uma eliminação no play-in da NBA.

Retrospectiva de cada time no Play-In da NBA

Conferência Oeste

Na Conferência Oeste, o Golden State Warriors aparece em "desvantagem" para o torneio. O adversário do elenco liderado por Stephen Curry será Memphis Grizzlies, de Ja Morant, que dominou o play-in da NBA 2020/21 ao eliminar o San Antonio Spurs e o Warriors.

Além do Warriors, o Sacramento Kings também nunca passou do torneio de repescagem. Apesar disso, a franquia tem uma vitória no play-in, contra o próprio time de Steve Kerr. Já o Dallas Mavericks fará sua primeira participação na competição.

Conferência Leste

O Orlando Magic também não tem experiência no torneio. Apesar disso, as outras três equipes têm pelo menos duas passagens pelo play-in da NBA desde sua criação. Em destaque, o Atlanta Hawks passou invicto em duas oportunidades para conquistar a vaga nos playoffs, assim, conta com um aproveitamento de 75%, com apenas uma derrota em quatro jogos.

Do outro lado, ambos os times estão com 50% de aproveitamento, com duas vitórias e duas derrotas. Apesar dessa "coincidência", o Miami Heat se destaca com duas classificações, enquanto o Chicago Bulls acumula duas eliminações.

