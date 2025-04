A temporada regular da NBA 2024/25 chegou ao fim, e a pós-temporada está cada vez mais próxima. Antes da fase final, o Torneio Play-In da NBA acontecerá entre os dias 15 e 18 de abril, quando serão definidas as últimas vagas dos playoffs. Após primeiras disputas definem o seed 7, os novos duelos buscam o último lugar contra o Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers na Conferência Oeste e Leste, respectivamente. Agora, o Lance! analisa as projeções dos confrontos entre os classificados desta quarta-feira (16).

Chicago Bulls x Miami Heat

Ambos os times estão com 50% de aproveitamento, com duas vitórias e duas derrotas. Apesar dessa "coincidência", o Miami Heat se destaca com duas classificações, enquanto o Chicago Bulls acumula duas eliminações. Na atual temporada regular, no entanto, os donos da casa venceram as três partidas em que disputaram os adversários da Flórida.

Projeções

O Chicago Bulls se destaca por um ataque poderoso, com a sexta maior média de pontos por jogo na NBA (117,8), o que torna sua ofensiva uma das mais dinâmicas da liga. No entanto, a defesa dos Bulls é um ponto fraco significativo, já que eles sofrem o terceiro maior número de pontos por jogo (119,4), o que coloca sua defesa em uma posição vulnerável, especialmente em confrontos mais equilibrados ou playoffs, onde a intensidade defensiva é crucial.

Apesar de sua inconsistência no United Center (18-23), os Bulls têm motivos para otimismo, principalmente por jogarem em casa e terem vencido a série da temporada regular contra o Heat por 3 a 0. A chave para o sucesso de Chicago será equilibrar seu ataque explosivo com alguma melhora defensiva, tentando minimizar os danos causados pela defesa adversária.

O Miami Heat, por sua vez, tem sido uma das melhores equipes defensivas da NBA, permitindo apenas 110,0 pontos por jogo, o que os coloca como a sétima melhor defesa da liga. Isso dá ao time uma vantagem estratégica, já que eles conseguem controlar o ritmo dos jogos e dificultar a produção ofensiva dos adversários. Contudo, o ataque do Heat tem sido um grande ponto de fragilidade nesta temporada.

Com apenas 110,6 pontos por jogo, o time ocupa o 24º lugar em termos de eficiência ofensiva e não conseguiu manter a consistência após a troca de Jimmy Butler para o Golden State Warriors. Isso fez com que o Heat registrasse um desempenho abaixo das expectativas, especialmente após o All-Star Game, com um recorde de 12-17.

Apesar dessas dificuldades no ataque, a defesa do Heat ainda se mantém como um diferencial. Se o time conseguir conter a ofensiva dos Bulls e limitar a produção de pontos, eles podem ter boas chances, mesmo sem um ataque estelar. A chave para o Miami será jogar sua defesa de elite, tentando forçar os Bulls a jogarem em um ritmo mais lento e controlado. Se conseguir neutralizar o poder ofensivo de Chicago, mesmo com suas dificuldades ofensivas, a solidez defensiva pode ser o fator decisivo para alcançar a vitória.

Desfalques

Chicago Bulls tem a área médica agitada. Lonzo Ball ainda é dúvida para o jogo, enquanto Josh Giddey e Dalen Terry já aparecem como prováveis. Ayo Dosunmu e Ter Jones são dois desfalques confirmados. Do outro lado, o Miami Heat tem "apenas" três jogadores como dúvida: Nikola Jovic, Pelle Larsson e Kevin Love.

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Além do Warriors, o Sacramento Kings também nunca passou do torneio de repescagem. Apesar disso, a franquia tem uma vitória no play-in, contra o próprio time de Steve Kerr. Já o Dallas Mavericks fará sua primeira participação na competição. Na atual temporada regular, no entanto, os donos da casa venceram as três partidas em que disputaram os adversários do Texas.

Projeções

O Sacramento Kings é uma equipe com uma ofensiva muito poderosa, destacando-se por seu repertório de armas como Zach LaVine, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis. Com um ataque altamente produtivo, eles têm o potencial de marcar muitos pontos, mas a defesa é o grande calcanhar de Aquiles do time. O Kings ocupa a 23ª posição na defesa e é especialmente vulnerável no meio-campo, onde possuem uma das piores defesas da liga.

Apesar de seus problemas defensivos, o Sacramento tem muitos recursos para ganhar jogos com seu ataque explosivo. Sabonis, por exemplo, tem mostrado grande desempenho contra jogadores como Anthony Davis, e o time tem jogadores capazes de gerar pontos em qualquer momento. No confronto contra os Mavericks, o time terá que usar sua força ofensiva para superar as limitações defensivas do adversário, aproveitando as brechas na defesa de Dallas.

O Dallas Mavericks, por sua vez, tem uma defesa sólida, com jogadores como Anthony Davis, Derek Lively, PJ Washington e Daniel Gafford, que proporcionam um bom controle do garrafão e proteção de aro. Esse tamanho e presença defensiva são uma das principais forças da equipe, ajudando a cobrir terreno e limitar a produção ofensiva dos adversários. No entanto, a falta de consistência defensiva e comunicação ainda são pontos negativos, o que impede que a defesa de Dallas seja classificada como de elite.

No ataque, os Mavericks enfrentam sérias dificuldades, especialmente após a perda de Kyrie Irving por lesão e a negociação de um de seus principais jogadores. A falta de produção ofensiva pode ser uma grande fraqueza para Dallas, o que dificulta competir contra equipes com ataques mais eficientes, como o Sacramento Kings.

Desfalques

O Sacramento Kings não poderá contar com Jake LaRavia e Malik Monk por lesões. Do outro lado, Kyrie Irving e Olivier-Maxence Prosper são desfalques confirmados pelo Dallas Mavericks. O armador Brandon Williams ainda é dúvida, enquanto Anthony Davis aparece como provável para o jogo.

