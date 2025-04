Maiores viradas dos playoffs da NBA

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers (Finais do Leste de 1968): A primeira virada de 3 a 1 da história da NBA, com Bill Russell no comando.

Washington Bullets vs. San Antonio Spurs (Finais do Leste de 1979): Vitória crucial para a equipe de Washington, que depois disputaria as finais da NBA.

Miami Heat vs. New York Knicks (Semifinais do Leste de 1997): Série marcada por confusões e suspensões, que culminaram em uma improvável virada do Heat.

Detroit Pistons vs. Orlando Magic (Primeira rodada de 2003): Com Grant Hill fora, o Magic abriu 3 a 1, mas os Pistons reagiram com atuações dominantes de Chauncey Billups e Ben Wallace.

Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers (Primeira rodada de 2006): Steve Nash liderou os Suns após Kobe Bryant colocar os Lakers em vantagem; virada consagradora para Phoenix.