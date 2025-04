Marcas de suplementos levam rivalidade do mercado para os palcos de fisiculturismo

O crescimento do fisiculturismo no Brasil está diretamente ligado ao investimento das marcas de suplementação nos atletas. Max Titanium, Integral Medica e Growth, três das marcas que mais se destacam no mercado, montam seu time de embaixadores não só pensando em vendas diretas, mas também em resultado esportivo em cima dos palcos de fisiculturismo.

Se a concorrência no mercado da nutrição esportiva gera rivalidade, quando o nome das marcas é estampado na vida do atleta esportivamente, a disputa fica ainda maior. Afinal, o atleta que se prepara com seus produtos ser derrotado pelo atleta que utiliza os produtos do seu concorrente, não é bom para as vendas.

- É incrível porque é só no mercado que existe isso. Os atletas fazem parte de um time de fato. Todas as marcas que comunicam performance querem no time deles os melhores atletas. E as marcas de suplementação tem pelos atletas a referência máxima do que é performance, do que é disciplina, do que é resiliência. Então a gente monta o nosso time de atletas pra representar a marca, tanto dentro do palco quanto fora do palco. Cada vez mais no Brasil as marcas investem não só no patrocínio em si, mas acompanham a vida do atleta - contou Mariane Morelli, CEO da Supley, dona da Max Titanium.

Ao longo da última década, uma rivalidade se destacou no meio do fisiculturismo: Integral Medica e Max Titanium. Grande parte dos atletas de ponta do Brasil se dividia nessas duas marcas. O que acentuava essas disputas também eram as trocas de patrocínios dos atletas, caso de Renato Cariani. Hoje na Growth - e um dos responsáveis por colocar a marca nessa disputa, Cariani passou a ser o principal comunicador do fisiculturismo no Brasil quando ainda era patrocinado pela Integral Medica. Naquele momento, o nome principal da Max Titanium era Júlio Balestrin, que tinha problemas pessoais com Renato.

Naquele momento, o principal atleta da Integral era Rafael Brandão, que também teve problemas com Júlio quando fazia parte da Max Titanium. Esses fatores se somavam as disputas de vendas no mercado de suplementação e estabeleceram a rivalidade entre as empresas. Em 2020, com a ida de Cariani para a Max Titanium, a tensão entre as marcas cresceu ainda mais.

Posteriormente, Rafael Brandão, Gabriel Zancanelli, Fabrício Pacholok e outros nomes de peso do cenário fariam o mesmo caminho que Cariani, deixando a Integral pela Max. Assim, os times se forteleciam e acentuavam as disputas nos palcos. Atualmente na Growth, Francielle Mattos, três vezes campeã do Olympia, era um dos nomes principais da Integral Medica quando travou disputas com Isa Pereira, da Max Titanium. Em 2024, Isa destronou Fran e assumiu a coroa do Olympia.

O necessidade de resultado nos palcos fez as marcas investirem pesado em insfraestrutura para os atletas. O movimento, que começou com a criação da Ironberg, fez com que todas as grandes marcas de suplementos construíssem suas próprias academias voltadas para a alta performance.

- A gente tem um centro de treinamento super especializado dos nossos atletas, ajuda os atletas a irem para os campeonatos, coloca toda a nossa estrutura para o atleta só pensar na hora do palco. Então é uma competição saudável entre as marcas, onde a gente busca de fato ter melhores atletas de todas as categorias. Quem comunica performance não tem como fugir disso - relatou Mariane.