Rodrigo Góes, comentarista de fisiculturismo, fecha parceria com a Globo; entenda

Rodrigo Góes fará uma participação especial em uma novela da TV Globo. O influenciador entrará no último capítulo de "Volta por Cima". O ex-fisiculturista viralizou na web com seu quadro avaliando atletas e personalidades, julgando se eles eram naturais ou não. Ou seja, se utilizavam, ou não, estereoides e anabolizantes.

- Percebi que os esteroides anabolizantes estavam sendo romantizados nas redes sociais e quis fazer algo sobre isso. Decidi misturar o inglês no meio das frases, usar palavras como suco [tradução de juice, gíria em inglês usada para falar sobre um composto de anabolizantes], para aliviar os tópicos mais pesados e também comprei um martelinho de juiz de tribunal - explicou Góes em entrevista à Exame.

Rodrigo entrará na novela das 19h para falar sobre o tema que o fez ser conhecida na internet, esteroides e anabolizantes. Na trama, Nando, um dos personagens, tomou os esteroides ao longo de toda a novela, primeiro com o incentivo de sua personal trainer, depois escondido dela. O youtuber terá uma participação no final da novela para conscientizar o telespectador dos perigos dessas substâncias.

Quem é Rodrigo Góes?

Rodrigo Goés é um nutricionista, comentarista e influenciador digital do universo do fisiculturismo brasileiro. Com uma abordagem técnica e didática, ele se tornou uma referência para aqueles que buscam entender mais sobre o esporte, seus desafios e as nuances que envolvem tanto a preparação física quanto os aspectos nutricionais.

Além da experiência no campo, Goés se destaca por sua sinceridade e objetividade ao comentar sobre competições, destacando os pontos fortes e fracos dos atletas, e , principalmente, analisando o impacto de substâncias no desempenho físico, algo que o coloca como uma voz ativa no debate sobre o uso de esteroides e anabolizantes no fisiculturismo.

Além de seu trabalho como comentarista, Rodrigo Goés é conhecido por sua postura franca e direta ao lidar com o tema do fisiculturismo natural versus o uso de substâncias ilícitas. Ele frequentemente discute a realidade por trás das aparências de certos atletas, questionando a veracidade das alegações de "natty" (natural), um termo comum para se referir aos fisiculturistas que afirmam não usar esteroides. Essa postura provocadora e suas análises detalhadas têm conquistado um grande número de seguidores, que o consideram uma fonte confiável para aprender sobre o mundo do fisiculturismo de maneira mais transparente e informada. O bordão "fake natty" foi criado pelo influenciador.