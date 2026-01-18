Pioneiro na NFL, Cairo Santos terá jogo mais importante na carreira

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Chicago Bears encara o Los Angeles Rams, neste domingo (18), pelo Divisional Round dos playoffs da NFL. No plantel da equipe do Soldier Field, o kicker Cairo Santos terá o jogo mais importante na sua histórica e longa carreira dentro da liga. Primeiro brasileiro da história da NFL, pode atingir o ponto mais alto que teve em uma temporada e quebrar um jejum de 20 anos da franquia em que atua.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A trajetória de Cairo Santos na NFL foi marcada por uma ascensão rápida. O kicker despontou no Kansas City Chiefs, em 2014, após uma carreira universitária premiada em Tulane. Em setembro de 2014, Cairo Santos tornou-se oficialmente o primeiro brasileiro a atuar em uma partida de temporada regular da NFL.

Sua passagem pelo Chiefs foi sólida e marcante. Ele estabeleceu recordes para novatos na franquia e, em 2015, viveu uma tarde memorável contra o Cincinnati Bengals, convertendo sete field goals em uma única partida, a segunda maior marca da história da liga.

continua após a publicidade

Cairo Santos em ação pelo Kansas City Chiefs (Foto: Justin Edmonds/Getty Images/AFP)

Instabilidade na carreira

No entanto, após três temporadas sólidas, lesões recorrentes na virilha iniciaram um período de incerteza. Entre 2017 e 2019, Cairo tornou-se um journeyman, passando brevemente por Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers e Tennessee Titans. Sua carreira atingiu o ponto mais baixo em outubro de 2019, quando foi dispensado pelo Titans, após perder quatro field goals em uma única partida, levantando dúvidas reais sobre sua continuidade no esporte profissional.

➡️ NFL: Chiefs anuncia mudança para novo estádio coberto em Kansas

➡️ Equipe estreante na Fórmula 1 vai apresentar carro no Super Bowl; entenda

continua após a publicidade

Redenção nos Bears

A reviravolta começou em 2020, quando o Chicago Bears — franquia pela qual já havia passado brevemente em 2017 — o contratou novamente. O time vivia um trauma recente com kickers inconsistentes (o famoso incidente do "Double Doink" nos playoffs de 2019) e precisava de segurança.

+Aposte na vitória do seu time favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O que era para ser uma disputa de posição tornou-se uma das maiores histórias de recuperação da liga. Cairo ajustou sua técnica e fortaleceu o aspecto mental, entregando a temporada mais precisa de sua carreira até então. Entre 2020 e 2021, ele estabeleceu o recorde da franquia ao converter 40 field goals consecutivos, superando de Robbie Gould, em 2006.

Cairo Santos pelo Chicago Bears (Foto: Jacob Funk/Chicago Bears)

➡️ Quer comprar ingressos para a NFL? Clique aqui!

A performance de Cairo pelo Bears destaca-se ainda mais considerando as condições adversas do Soldier Field. Conhecido pelos ventos imprevisíveis e gramado irregular, o estádio é considerado um dos piores da NFL para kickers. Mesmo com o fator climático, o brasileiro manteve índices de aproveitamento superiores a 90% em múltiplas temporadas, tornando-se frequentemente a fonte mais confiável de pontos de um time que, ofensivamente, oscilou bastante nos últimos anos.

Com o desempenho, a diretoria do Bears recompensou o brasileiro com contrato de quatro anos avaliada em 16 milhões de dólares, solidificando sua posição como um dos veteranos mais respeitados do elenco, em 2023.

Temporada atual

Nesta temporada de 2025, Cairo Santos sofreu uma lesão na coxa na semana quatro, que o tirou de dois jogos. Sem o brasileiro por duas semanas, o Bears contrataram Jake Moody, que havia sido dispensado do San Francisco 49ers. Com a sombra de um novo kicker, Cairo voltou a ser titular assim que foi liberado medicamente, mas sofreu com erros de field goal, o que colocou em cheque a permanência em Chicago.

A virada de chave veio contra o Minnesota Vikings, na semana 10, fora de casa. Apesar de ter errado um dos chutes, Cairo Santos marcou o field goal de 54 jardas para sacramentar a vitória do Bears por 19 a 17, no último segundo. Após essa partida, o brasileiro não errou mais nenhum chute, além de ter conseguido um onside kick na vitória dramática sobre o Green Bay Packers, na semana 16.

Nos playoffs, no duelo do Wild Card, Cairo foi essencial na reação do Bears sobre o Packers, ao ser responsável por 11 pontos do time, que virou no último quatro para 31 a 27, após estarem perdendo por 21 a 3.

Contra o Los Angeles Rams, Cairo pode chegar na final da NFC, o último degrau antes do Super Bowl, que será realizado no dia 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, em San Francisco.