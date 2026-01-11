NFL: Com virada insana, os Bears quebram jejum de 15 anos

A madrugada deste domingo (11) foi marcada por uma reviravolta histórica. O Chicago Bears garantiu sua vaga no Divisional Round da NFL ao vencer o Green Bay Packers por 31 a 27 no Soldier Field. A equipe, que ficou 15 anos sem vencer uma eliminatória, contou com atuação decisiva do kicker brasileiro Cairo Santos, superou uma desvantagem de 18 pontos no placar, conquistando sua primeira vitória em playoffs desde 2011.

Detalhes da partida

De volta aos playoffs após quatro anos de ausência, os Bears protagonizaram uma reação impressionante, selada com um touchdown decisivo a apenas 1 minuto e 43 segundos do fim.

O segundo quarto parecia um pesadelo para o time da casa, que foi para o intervalo perdendo por 21 a 3. No entanto, a equipe de Chicago voltou dos vestiários com um ímpeto avassalador, anotando 25 pontos no último quarto, 18 deles nos dez minutos finais.

Enquanto Green Bay, que dominou as ações com dois touchdowns aéreos e chegou a ter uma vantagem de 21 a 3, emplacou quatro punts consecutivos após o intervalo, Chicago pontuou com consistência. A diferença no placar caiu para 21 a 16 antes que os Packers marcassem novamente e, em seguida, sofressem a virada definitiva.

Atuação impecável de Cairo Santos

O brasileiro Cairo Santos, de 34 anos, manteve seu aproveitamento de 100% em jogos de playoffs. O kicker acertou todos os três field goals que tentou (de 27, 34 e 51 jardas) e converteu três extra points, sendo fundamental para o triunfo dos Bears.

Como cabeça de chave número 2 da Conferência Nacional (NFC), os Bears jogarão novamente em casa na próxima fase. A equipe aguarda o vencedor do confronto entre San Francisco 49ers (#6) e Philadelphia Eagles (#3), que se enfrentam neste domingo. O Seattle Seahawks já está confirmado como adversário que Chicago não enfrentará no Divisional Round, pois avançou diretamente.