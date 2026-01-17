Origem de lesões? Subestação de energia é 'tendão de Aquiles' dos 49ers

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O que era apenas uma piada interna no vestiário do San Francisco 49ers tornou-se um debate global nesta temporada de 2026. A teoria, impulsionada pelo especialista em biologia quântica Peter Cowan, sugere que a subestação de energia, vizinha ao Levi's Stadium e ao centro de treinamento da equipe, é a verdadeira culpada pela "maldição de lesões" que assola a franquia há uma década.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A polêmica ganhou força após a vitória dos 49ers sobre o Philadelphia Eagles, quando o astro George Kittle sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles. A lesão do tight end é o exemplo mais recente de um padrão que, segundo Cowan, é causado pela exposição crônica a campos eletromagnéticos (EMF) de baixa frequência, que supostamente degradariam o colágeno e enfraqueceriam os tecidos moles dos atletas.

🔬 O Embate: Especialistas vs. Teoria Viral

Embora a publicação de Cowan tenha alcançado mais de 21 milhões de visualizações e gerado preocupação entre agentes da NFL, cientistas renomados classificam a hipótese como "improvável" ou "absurda". Em entrevistas ao jornal americano The Washington Post, Frank de Vocht, da Universidade de Bristol, afirmou que as medições de 8,5 milligauss feitas pelo biólogo na cerca do CT são baixas, comparáveis ao que se encontra em uma residência comum com eletrodomésticos.

continua após a publicidade

Já Hans Kromhout, da Universidade de Utrecht, e especialista em radiação não ionizante, explicou que, embora existam estudos sobre leucemia em trabalhadores de linhas de alta tensão (expostos a até 200 mG), não há evidências científicas que liguem EMF (Força Eletromotriz) a danos em tendões e ligamentos.

Para finalizar, Paul Héroux, da Universidade de McGill, argumentou que, embora considere a teoria "plausível" no campo das hipóteses, ressaltou que estudos sobre danos ao colágeno por EMF envolveram campos magnéticos muito mais potentes do que os emitidos por uma subestação urbana.

continua após a publicidade

George Kittle saiu lesionado no duelo entre Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers (Foto: Elsa/Getty Images/AFP)

➡️ NFL: Chiefs anuncia mudança para novo estádio coberto em Kansas

➡️ Equipe estreante na Fórmula 1 vai apresentar carro no Super Bowl; entenda

🏈 Impacto no Mercado de Jogadores

Apesar da falta de provas, a percepção de risco já está afetando os negócios da liga. Empresários de jogadores da NFL relataram ao The Washington Post que atletas estão questionando uma possivel transferência a Santa Clara por conta de sua longevidade física.

— Eles vão ter que mudar o centro de treinamento de lugar — escreveu um agente. Outros admitem que seus clientes compraram dispositivos de medição (gaussímetros) para testar os níveis de radiação em suas próprias casas e locais de trabalho.

➡️ Quer comprar ingressos para a NFL? Clique aqui!

📊 Estatísticas Alarmantes

O San Francisco 49ers tem sido, estatisticamente, um dos times mais afetados por lesões na última década, ocupando o Top 5 em jogadores lesionados em 10 das últimas 11 temporadas. Em 2025, o time completou sete rupturas totais do tendão de Aquiles ou da patela nesse período.

Embora o clube tenha substituído sua equipe médica em 2019 e trocado o gramado sintético por grama natural em 2024, as rupturas de tendões continuam ocorrendo em uma frequência acima da média da liga. Para os céticos, a culpa é da intensidade dos treinos de Kyle Shanahan ou puro azar; para os crentes na teoria de Cowan, a resposta está na física invisível da subestação vizinha.

🏈 O que vem por aí?

O San Francisco 49ers irá encarar o rival Seattle Seahawks, no sábado (17), às 22h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pelo Divisional Round. O vencedor do confronto irá à final da NFC, na qual irá encarar ou Chicago Bears, ou Los Angeles Rams.