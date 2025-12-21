Pinheiros vence e quebra sequência do Corinthians no NBB

O Pinheiros venceu o Corinthians na manhã deste domingo (21) por 109 a 80, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo. O Timão vinha de uma sequência de três vitórias consecutivas, mas não resistiu à pressão ofensiva dos donos da casa e acabou derrotado.

Yan Djalo foi o cestinha do Pinheiros com 21 pontos, seguido de perto por Sloan, que anotou 20. A surpresa da manhã ficou por conta da atuação do jovem Pacheco, de apenas 20 anos; o ala-armador contribuiu com nove pontos e levantou o público com uma enterrada plástica no terceiro quarto. Pelo lado do Corinthians, os principais destaques foram Thomas e Lucas Cauê, com 15 pontos cada.

Um fato que chamou a atenção de espectadores e narradores durante a transmissão foi a semelhança visual dos uniformes. Ambas as equipes utilizaram tons escuros, o que gerou momentos de confusão na identificação dos atletas em quadra.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com ambas as equipes apresentando consistência defensiva e encontrando espaços no garrafão. Os pivôs do Corinthians, Lucas Cauê e Victão, foram dominantes e muito acionados pelos armadores. Do outro lado, o Pinheiros contou com a eficiência de Gregate, que apresentou um aproveitamento de 100% nos arremessos e manteve a equipe viva na disputa. O primeiro tempo terminou 50 a 48 para a equipe da casa.

No início do segundo tempo, o equilíbrio era absoluto: o Corinthians somava oito rebotes ofensivos e 12 defensivos, números idênticos aos do Pinheiros até aquele momento.

Apesar da paridade estatística, o Pinheiros voltou do intervalo mais forte e abriu oito pontos de vantagem, aproveitando um 'apagão' do Timão, que ficou três minutos sem pontuar. A partir desse momento, o clube alvinegro perdeu a concentração e o adversário disparou no placar.

Na reta final o Corinthians esbossou uma reação, mas logo foi dominado pelo Pinheiros, que fechou o jogo com placar centenário.