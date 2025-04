A madrugada desta sexta-feira (4) no GP do Japão marcou um início "positivo" para o fim de semana de corrida da Fórmula 1, segundo Gabriel Bortoleto. Após as primeiras atividades de pista em solo japonês, o novato da Sauber, o 20º colocado no TL1 em Suzuka e o 13º no TL2, exaltou a importância da primeira sessão para a equipe. O brasileiro ainda destacou o caos do segundo treino livre.

O TL2 foi marcado por muitas interrupções e bandeiras vermelhas, sendo quatro paralisações ao todo. A primeira veio dentro dos 10min iniciais, quando Jack Doohan sofreu um forte acidente na curva 1 do circuito. Depois, Fernando Alonso ficou preso na brita na curva 8 e provocou mais uma pausa na segunda sessão.

Por fim, dois princípios de incêndio no gramado de Suzuka pararam o TL2 em duas ocasiões, já na reta final da atividade da F1 2025. Por isso, Bortoleto revelou que a Sauber não conseguiu completar o planejamento do segundo treino livre. Ainda assim, reforçou que tudo correu bem no programa desenhado para o TL1.

- Hoje foi um primeiro dia positivo na pista. Eu estava realmente ansioso para pilotar em Suzuka, e gostei de cada segundo. É possivelmente o circuito mais bonito em que já estive. O TL1 correu bem e nos permitiu seguir o plano. O TL2, por outro lado, foi bem agitado, com várias bandeiras vermelhas. Não conseguimos completar o programa para a sessão, mas duvido que alguém tenha conseguido - disse Bortoleto, que concluiu:

- Ainda assim, vamos trabalhar com os aprendizados de hoje, pois estamos tentando extrair o máximo possível dos dados que coletamos para amanhã.

Ainda zerado em sua primeira temporada, na F1 2025, Gabriel Bortoleto ocupa a 19ª e penúltima colocação no Mundial de Pilotos, à frente apenas de Alonso. Já a Sauber figura em oitavo entre os Construtores, com 6 pontos somados.

Carlos Sainz e Gabriel Bortoleto durante TL2 no GP do Japão (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

A Fórmula 1 realiza o GP do Japão, em Suzuka, entre os dias 3 e 6 de abril, terceira etapa da temporada 2025. Ainda na sexta, às 23h30, os pilotos retornam à pista para o terceiro treino livre, ao passo que a classificação será na madrugada de sábado (5), às 3h. Por fim, no domingo (6), os pilotos disputam o GP do Japão às 2h.