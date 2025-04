Lando Norris precisou apenas pegar uma volta limpa para colocar a McLaren no topo do treino livre 1 do GP do Japão, realizado na madrugada desta sexta-feira (4). O britânico chegou a dar um leve passeio na caixa de brita em uma das tentativas, mas se recuperou a tempo de virar 1min28s549, batendo George Russell em 0s163. Charles Leclerc colocou a Ferrari na terceira posição. Na lanterna, Gabriel Bortoleto foi o último do grid.

A primeira sessão transcorreu sem problemas, apesar das novidades em Suzuka - a começar pelo asfalto recapeado -, que ao menos visualmente trouxe uma pista sem ondulações. Na maior parte do tempo, foi a Mercedes quem ditou o ritmo com Russell, tanto de pneus médios quanto de macios. Mas a situação mudou assim que Norris conseguiu encaixar uma volta limpa, provando que a McLaren é quem, de fato, tem o "controle do jogo" na F1 2025.

Mesmo assim, foi interessante ver os prateados relativamente próximos do carro laranja, ainda que seja difícil ler as configurações de cada um na primeira sessão do fim de semana. A Ferrari, em contrapartida, continua um passo atrás, com Leclerc tomando 0s4 de Norris, mas terminando à frente de Lewis Hamilton.

O que todos realmente queriam ver era Yuki Tsunoda com a Red Bull indomável, e o japonês conseguiu andar perto de Max Verstappen: foi sexto colocado, enquanto o holandês terminou na quinta colocação, com uma diferença de 0s107 entre eles. Contestado, Liam Lawson tomou bastante de Isack Hadjar, ficando em 13º enquanto o francês colocou o carro da Racing Bulls no top-10.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, também ficou perto de Nico Hülkenberg, que foi à pista com todas as atualizações levadas pela Sauber para o fim de semana do GP do Japão. Eles foram 20º e 17º, respectivamente.

Yuki Tsunoda, da Red Bull, durante pit stop em treino livre 1 no GP do Japão (Foto: Philip FONG / AFP)

Confira como foi o TL1 da F1 em Suzuka

Suzuka brindou os pilotos com algumas nuvens no belo céu azul da primavera japonesa. Nos termômetros, 14°C de temperatura ambiente, com asfalto em 35°C e umidade relativa do ar em 41%. Apesar disso, o que preocupava mesmo eram os ventos fortes, com rajadas batendo na casa dos 50 km/h.

Com todos os olhos voltados para Tsunoda, que finalmente teve a tão sonhada chance de guiar o carro de uma equipe de ponta, o TL1 começou com a transmissão acompanhando a volta completa do piloto da casa, que virou tempo alto, em 1min32s. Verstappen, por sua vez, assumiu a liderança com 1min30s738, porém já com os pneus macios da gama C1, C2 e C3 da Pirelli.

Já Lawson — o rebaixado da vez no grupo Red Bull — tratou de fazer o seu e colocou-se à frente de Yuki no primeiro embate, e de pneus duros. Eram, contudo, as primeiras voltas de uma sessão importante, não apenas pelo técnico traçado de Suzuka, mas por conta das mudanças feitas no circuito.

Vale destacar que a principal delas foi o recapeamento da pista. Ao menos pela imagem, a reforma pareceu surtir muito efeito, com os carros deslizando em um traçado sem ondulações, mas aderência e desgaste de pneus só seriam sentidos com o passar do tempo.

Com 15 minutos completados, Russell surgiu na ponta com a Mercedes, de pneus médios, ao virar 1min29s616 - 0s074 mais rápido que Verstappen, que melhorara o giro conseguido anteriormente. Leclerc e Norris vinham na sequência, enquanto Alonso, de duros, colocava a Aston Martin em interessante quinta colocação.

Na outra ponta da tabela, Bearman ocupava a última colocação com a Haas, atrás de Hülkenberg. O companheiro de Bortoleto contou com o carro da Sauber todo atualizado para os treinos livres do GP do Japão em meio a testes comparativos ao do brasileiro, que ficou com a versão anterior. Nos primeiros minutos, o carro velho era mais rápido 0s4.

Até então, as escolhas de pneus estavam bem diversificadas, com os médios predominando. Alonso, no entanto, continuava acelerando bastante com os duros a ponto de pegar o melhor primeiro setor, mas perdeu tempo nos seguintes e fechou o giro em décimo. Hadjar era quem se intrometia entre os ponteiros, com a Racing Bulls em terceiro, à frente da Williams de Albon — os dois também de C1. Com quase 30 minutos completados, os carros da Red Bull eram os únicos com os compostos macios.

Enquanto isso, Sainz era alertado pela Williams de que os boxes agora eram no começo do pit-lane. Sem graça, o espanhol pedia desculpas pelo rádio pela confusão com os tempos de Ferrari. Já na pista, o rádio captado da vez era entre Verstappen e Gianpiero Lambiase: “Tá muito estranho, o carro tá flexionando muito”.

30 minutos para o fim, Russell calçou macios e baixou a própria marca para 1min28s809, já 0s7 mais rápido que Max, que permanecia na segunda posição. Tsunoda já era o sétimo, melhorando volta a volta, mas ainda atrás do Racing Bulls de Hadjar, ainda em terceiro.

Para fechar com chave de outro, o japonês encaixou ótimo giro com os macios e se colocou entre os Mercedes com 1min29s172. Verstappen, com novo jogo de pneus vermelhos, foi centésimos melhor que o novo companheiro de equipe e recuperou o segundo posto até Leclerc cravar 1min28s965 - 0s100 mais rápido.

Ainda discreto, Norris vinha em volta interessante quando se atrapalhou na chicane do setor 3 e pegou um pedaço da caixa de brita. Apesar disso, não demorou para o líder do campeonato se recuperar e colocar a McLaren em primeiro: 1min28s549, 0s163 mais rápido que Russell.

O terço final foi um tanto atípico, com long runs entrando em cena até com pneus macios. Uma das hipóteses para isso é a probabilidade de chuva para a corrida, que vai exigir uma direção no acerto completamente diferente. O asfalto novo também foi importante para testar o nível de desgaste, e Norris reclamou da granulação dos pneus dianteiros. Mesmo assim, a impressão que ficou é que vai ser preciso mais para batê-lo na classificação.

Fórmula 1 2025, GP do Japão, Suzuka, treino livre 1

1 L NORRIS McLaren Mercedes 1:28.549 2 G RUSSELL Mercedes 1:28.712 +0.173 3 C LECLERC Ferrari 1:28.965 +0.426 4 L HAMILTON Ferrari 1:29.051 +0.512 5 M VERSTAPPEN Red Bull RBPT Honda 1:29.065 +0.526 6 Y TSUNODA Red Bull RBPT Honda 1:29.172 +0.633 7 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:29.222 +0.683 8 I HADJAR Racing Bulls 1:29.225 +0.686 9 A K ANTONELLI Mercedes 1:29.284 +0.745 10 C SAINZ Williams Mercedes 1:29.333 +0.794 11 A ALBON Williams Mercedes 1:29.392 +0.853 12 R HIRAKAWA Alpine 1:29.394 +0.855 13 L LAWSON Racing Bulls 1:29.536 +0.997 14 P GASLY Alpine 1:29.547 +1.008 15 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:29.708 +1.169 16 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:29.758 +1.219 17 N HÜLKENBERG Sauber Ferrari 1:30.023 +1.484 18 O BEARMAN Haas Ferrari 1:30.077 +1.538 19 E OCON Haas Ferrari 1:30.123 +1.584 20 G BORTOLETO Sauber Ferrari 1:30.147 +1.608

A Fórmula 1 realiza o GP do Japão, em Suzuka, entre os dias 3 e 6 de abril, terceira etapa da temporada 2025. Às 3h de sexta-feira (4), os pilotos realizaram o treino livre 2. Ainda na sexta, às 23h30, eles retornam para o terceiro treino livre, ao passo que a classificação será na madrugada de sábado (5), às 3h. Por fim, no domingo (6), os pilotos disputam o GP do Japão às 2h.