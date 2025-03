Mercedes afirma desejo de manter dupla de pilotos por anos na F1

Enquanto a Ferrari começa a temporada 2025 com dificuldades de desempenho e a Red Bull já efetua uma troca de pilotos após duas provas, a Mercedes navega em mares mais calmos, apesar da distância para a McLaren. Tanto que já pensa na manutenção de George Russell e Andrea Kimi Antonelli como dupla de pilotos a longo prazo.

Foi Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da companhia, quem afirmou. Segundo ele, o desejo de segurar Russell e Antonelli é algo amplamente sabido dentro e fora da equipe. Mas há algo que precisa ser acertado para que isso seja possível: os contratos.

— É quase que um segredo aberto que queremos manter nossos dois pilotos a longo prazo — afirmou em entrevista à revista inglesa "Autosport".

Toto Wolf é chefe da Mercedes na F1. Em 2025, a equipe alemã tem Kimi Antonelli e George Russell como pilotos do mundial (Foto: Mercedes)

— Não tornamos públicas todas as discussões que temos com os pilotos, talvez seja por isso que as coisas estão indo na direção correta — continuou.

— Mas um contrato é mais do que apenas garantir ao piloto que ele estará no carro. Há condições que precisamos debater para defender os melhores interesses da equipe e do piloto. É um processo estruturado — finalizou.

Apesar da declaração de amor de Wolff à dupla da Mercedes, não é segredo algum que Max Verstappen é sonho de consumo. Caso o tetracampeão bate o martelo sobre a saída da Red Bull no fim do ano, é possível que as coisas mudem rapidamente.

Max Verstappen é sonho de consumo da Mercedes na Fórmula 1 (Photo by Jade GAO / AFP)

A Fórmula 1 retorna entre os dias 4 e 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.