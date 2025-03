Consultor diz que Cadillac projeta carro ‘para motor Ferrari 2026’

A discussão sobre o retorno dos motores V10 na Fórmula 1 agora chegou numa resposta da Cadillac, por meio de Pat Symonds, consultor escolhido para o desenvolvimento do projeto. E que foi claro: é contra a mudança de planos com relação aos motores e uma eventual alteração não comportaria os carros desenhados pela marca do grupo General Motors.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com Symonds, os V10 seriam como andar para trás na tecnologia da categoria. A ideia de esticar o uso dos motores atuais para utilizar os V10 daqui a alguns anos, cancelando assim os planos para 2026, seriam desastrosas para as novas fábricas, segundo o consultor, que foi diretor-técnico da F1 de 2017 até o ano passado. Algo similar ao dito pela Audi.

— Creio que há muitos desejos impossíveis. Pessoalmente, acho que o V10 não é um bom motor para corridas. O V8, provavelmente, sim — opinou durante fórum em Londres.

continua após a publicidade

— Sempre tenho a sensação de que o V10 foi, de alguma forma, resultado da discussão sobre devemos ter V8 ou V12. Não devemos voltar a esses motores. Aprendemos demais sobre essas unidades de força e como usá-los da melhor forma possível. Não devemos andar para trás, mas seguir em frente — continuou.

Cadillac entra na Fórmula 1 em 2026 (Foto: Reprodução)

➡️ Gui Khury iguala recorde mundial de Bob Burnquist no skate

— Com os investimentos feitos por todo mundo nos motores de 2026, seria negligente jogar tudo fora. Especialmente para novas equipes e fabricantes, como Cadillac, Audi e Red Bull, que começaram do zero — comentou.

continua após a publicidade

— Alguém tipo a Audi poderia dizer ‘bem, eles não mantém muito, vamos embora'”, falou. “A Audi não pode entrar nessa [das regras atuais ganhando uma extensão]. “E nós estamos desenvolvendo o carro para um motor 2026 da Ferrari. Não acho que um motor da Ferrari 2025 se encaixaria nesse carro — finalizou.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.