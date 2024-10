Piastri revela tensão em sala pré-pódio na F1: ‘Hamilton não queria estar lá’

Oscar Piastri cresceu junto com a McLaren na temporada 2024 da Fórmula 1 e, com o desenvolvimento do MCL38, passou a vencer corrida e ser presença constante em pódios da categoria neste ano. Com isso, o australiano passou a conviver um pouco mais com pilotos acostumados a esse ambiente e revelou um fato curioso vivido após o GP da Bélgica.

A corrida foi conquistada na pista por George Russell, mas o piloto da Mercedes, horas depois, foi desclassificado porque o carro #63 fechou a inspeção técnica com 1,5 kg abaixo do peso mínimo determinado pelo regulamento técnico da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Lewis Hamilton, assim, herdou o triunfo em Spa-Francorchamps. Porém, antes disso, na salinha pré-pódio, o clima era outro. O heptacampeão mundial estava furioso por ter ficado em segundo. Piastri revelou que aquela foi a sala pré-pódio mais tensa que ele presenciou até agora.

“Não estive em muitas (salas pré-pódio), mas a mais incômoda foi depois de Spa-Francorchamps, quando Russell venceu e Hamilton ficou em segundo. Terminei em terceiro e, depois, George acabou sendo desclassificado. Foi tenso”, disse o piloto da McLaren, ao site PlanetF1.

“Lewis fez uma ótima corrida. Em muitas circunstâncias, ele deveria ter vencido a prova com bastante tranquilidade, então eu entendi exatamente como ele estava se sentindo naquele momento. Eu senti que ele não queria estar lá. Ele não estava com vontade de conversar, então eu só fiquei assistindo os highlights da corrida em silêncio”, completou o #81.

Ao comentar a situação incômoda, Piastri refletiu sobre ter amigos no grid da F1. Para ele, o relacionamento é importante porque só os 20 pilotos entendem exatamente o que eles passam entre si.

“Ter algum tipo de relacionamento com seus colegas de F1 é interessante, é claro, porque você está em uma situação única em que há basicamente 20 pessoas no mundo que sabem o que você está passando e sabem como é sua vida”, afirmou.

“Mas, além disso, eles são seus concorrentes diretos. Portanto, é uma mistura interessante. Eu diria que acho que todos nós temos muito respeito uns pelos outros no grid, porque sabemos como é difícil chegar à F1. Sabemos bem o que abrimos mão para chegar lá e todos os sacrifícios. Você se dá melhor com um ou outro, mas, no final das contas, todos estão ali para vencer. Por isso acho que é um misto interessante”, disse Piastri.

(Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

O piloto da equipe laranja-papaia também acredita ser “mais fácil” ter amigos pilotos, mas de outras categorias, já que não competem durante os fins de semana entre si.

“Ter amigos de verdade no grid é muito difícil porque são concorrentes diretos. Acho que muitos de nós provavelmente temos amigos pilotos, mas que estão em outras categorias. É um bom equilíbrio”, concluiu.

Após pausa de quase um mês, a Fórmula 1 retorna entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.