A Red Bull tem focado ultimamente em consertar os problemas de equilíbrio presentes no RB20 que abriram as portas para a McLaren virar o jogo no Mundial de Construtores. No entanto, algumas conversas no paddock apontam que a equipe austríaca tinha freios assimétricos no carro e passou a sofrer em pista quando teve de ajustá-los. Para Max Verstappen, isso não passa de um rumor com o qual “não vai gastar energia”.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), durante o curso desta temporada, atualizou as regras sobre o uso de freios assimétricos pensando no regulamento de 2026 e acabou deixando-as mais rígidas. Apesar da FIA afirmar que a mudança não foi motivada por uma equipe estar utilizando freios irregulares, especulações surgiram ao redor da queda de performance da Red Bull após mais um início de temporada dominante.

Verstappen, no entanto, negou qualquer veracidade neste assunto e afirmou que “acha bizarro como criam algumas dessas coisas”. Além disso, o atual tricampeão disse que “não se importa” com o que os outros dizem a respeito da Red Bull.

— As pessoas sempre inventam coisas diferentes. Acho realmente bizarro como criam algumas dessas coisas. Faz parte do jogo, mas geralmente deixo para lá. Estou na F1 há 10 anos e não estou perdendo tempo com todas essas histórias. Eu já nem leio muita coisa sobre F1 de qualquer forma. Claro, às vezes vejo algo ou alguém me conta, mas sempre digo que as pessoas podem pensar o que quiserem, não vou gastar energia com isso. Então, realmente não me importo com o que os outros dizem — disse em entrevista à revista inglesa Autosport.

Uma das personalidades do paddock que falou sobre a equipe austríaca recentemente foi Zak Brown. O CEO da McLaren abordou as dificuldades da Red Bull dentro e fora das pistas, com Will Courtenay, Adrian Newey e Jonathan Wheatley deixando o time, e falou que o ambiente é “tóxico”.

Max Verstappen no GP do Azerbaijão (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Verstappen, em resposta, disse que Brown e outros no paddock “deveriam se concentrar apenas na própria equipe”.

— As pessoas que falam todo tipo de coisa deveriam se concentrar em sua própria equipe. Isso não é especificamente contra o Zak Brown, a propósito, se aplica a todos. As pessoas precisam se focar em si mesmas, e é isso que estou fazendo também — concluiu.

Atualmente, a Red Bull está em segundo no Mundial de Construtores, com 475 pontos, enquanto a McLaren lidera, com 516. Já no Mundial de Pilotos, Max Verstappen segue líder e com uma vantagem de 52 pontos. O atual tricampeão tem 331 tentos, enquanto Lando Norris, o vice, está com 279.

A Fórmula 1 agora volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.