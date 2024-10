Bruninho comemora título e dispara: ‘Se precisar, inventa outro torneio’

O Campinas conquistou o Campeonato Paulista de Vôlei ao vencer o Suzano por 3 sets a 0, neste domingo (13), na Arena Campinas Vôlei. Após o título, o veterano levantador Bruninho celebrou mais uma taça e rebateu as críticas que recebeu e se emocionou ao relembrar da avó, que faleceu neste ano.

De volta ao Brasil, após quatro anos da Itália, Bruninho conquistou o 48º título na carreira, sendo o primeiro Campeonato Paulista. Na entrevista pós-jogo, o levantador "cutucou" os críticos após mais um troféu.

- Tenho 38 anos, 20 anos de carreira, o título paulista eu não tinha. Alguém tinha me dito que era o que faltava, então já não falta mais, tá? Se precisar inventa um novo torneio - disparou Bruninho, que logo após se emocionou ao comentar sobre a falecida avó.

- Cada oportunidade que você tem de fazer uma coisa nova é uma emoção diferente. Vencer com a minha família na arquibancada. A minha avó faleceu esse ano, e sei que era a minha torcedora número 1. Eu me emociono até hoje. Hoje imaginei ela ali - disse o levantador.

Ao atuar pelo Campinas, Bruninho volta às origens, já que foi na cidade, onde a mãe, Vera Mossa, mora até hoje, que ele deu os primeiros passos no esporte. De casa nova, o levantador chegou ao projeto campineiro para a reta final da trajetória em quadra, segundo o próprio, e quer realizar o sonho de ser campeão em casa.

(Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

- Estou muito feliz de fazer parte de um grupo como esse. Todos os dias eles me ajudam muito. Ver o ginásio lotado, era um sonho para mim vencer aqui em Campinas. É só o início do trabalho, tem muita coisa ainda pela frente, mas o time começou no caminho certo. Estou muito orgulhoso do que a gente está construindo aqui - finalizou.