Bia Haddad sente dores e perde jogo dramático na United Cup

Bia Haddad Maia, número 17 do mundo e primeira do país, perdeu em sua estreia na temporada 2025. A brasileira viveu, nesta sexta-feira (27), uma verdadeira batalha e o Brasil saiu abaixo da China por 1 a 0 na United Cup, competição mista por nações.

Bia perdeu de virada para Xinyu Gao, 175ª do mundo e substituta da campeã olímpica, Qinwen Zheng por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5 após 3h22min de duração na quadra central RAC Arena em Perth, na Austrália.

Como foi o jogo?

Franca favorita na partida, Bia batalhou demais, lidou com cãibras no final do encontro, seguiu na partida e acabou superada no final. A paulistana conseguiu a vitória no primeiro set com uma quebra no fim após 1h10min. No segundo, a rival pediu atendimento, colocou uma proteção na coxa esquerda e passou a ser mais agressiva. Bia, por sua vez, não conseguia deslanchar e tinha dificuldades nos games de saque até que com erro não-forçado foi quebrada e perdeu a parcial por 6/4.

No terceiro set, o jogo se desenrolou saque a saque. Bia quebrou fazendo 4 a 3 e Gao parecia sentir mais a perna. Ao mesmo tempo, a brasileira também sentiu e demorou para se recuperar. A paulistana enfrentou com dificuldades por um período considerável, conversou com o técnico Rafael Paciaroni que até a consultou para uma possível desistência. Haddad seguiu, teve que entregar o game e sofreu a virada em 5 a 4. As cãibras pararam, Bia voltou melhor, foi lutando e chegou a abrir 30 a 0 no 5/6 — mas Gao conseguiu grandes pontos e, com erro da brasileira, conquistou sua maior vitória da carreira.

Bia Haddad Maia sentiu cãibras durante a partida pela United Cup (Foto: Colin Murty/AFP)

O Brasil terá que buscar a virada no confronto contra China. Thiago Monteiro, 109º, tentará o empate contra Zhizhen Zhang, 45º, e a dupla mista entrará em ação na sequência. Haddad Maia está escalada ao lado de Rafael Matos contra Shuai Zhang e Zhizhen Zhang.